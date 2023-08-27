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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ قنا يشهد فاعليات البرنامج التدريبي لأصحاب المشروعات الصغيرة

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي لأصحاب المصانع

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، فعاليات البرنامج التدريبي لأصحاب المصانع والمشروعات الصغيرة بمحافظة قنا، والذي إحدى الشركات، بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصرى.

جاء ذلك بحضور نجلا بحر، العضو المنتدب للشركة، وهشام حلاوة الرئيس التنفيذي للعلاقات المصرفية بالشركة، وحسام مهنا رئيس وحدة العمليات.

 

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قال نائب محافظ قنا ، إن البرنامج يستهدف تدريب الإدارة العليا والمتوسطة بالمصانع علي مدار يومين لمدة 15 ساعة علي 4 محاور رئيسية هي" التسويق - الإدارة -  الحسابات - المخاطر'' لتنمية مهارات وإمكانيات أصحاب الأعمال.

وأضاف أن ذلك يأتي، إلى جانب تمكينهم من الاستمرار والنمو بأعمالهم من خلال تقديم الدعم الفني أو الاستشارات الإدارية وغيرها من الخدمات المكملة والمناسبة لطبيعة العمل وذلك من أجل خلق المزيد من فرص العمل في مجال الصناعة.

و أشار نائب محافظ قنا ، إلى أن الشركة المشاركة في التدريب، تعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة للبنوك، بجانب تشجيع البنوك على التخفيف على عملائها، ومد فترة التمويل، وتعديل مدة السداد، ومنح فترات السماح الطويلة، كنوع من التيسير؛ لدفع عجلة العمل وتيسير التمويل، بما يضمن قدرة الشركة على الاستجابة السريعة للمبادرات المختلفة المتوقعة والقائمة من البنك المركزي المصري؛ لمواكبة متطلبات السوق دائمة التغير، وفضلا عن أنها الشركة الوحيدة المنوط بها إصدار الضمانات بمصر من خلال الدعم الحكومى والدولى الميسر لها.

 

البرنامج التدريبي لأصحاب المصانع

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