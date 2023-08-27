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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج تدريبي لأصحاب المصانع والمشروعات الصغيرة لمواجهة البطالة في قنا

تدريب مصانع قنا
تدريب مصانع قنا

نظمت شركة ضمان مخاطر الائتمان، بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري، برنامج تدريبى لأصحاب المصانع والمشروعات الصغيرة بمحافظة قنا، لتنمية وتقديم الدعم المالى، وفتح آفاق استثمارية تساهم فى خفض نسبة البطالة.


قال حسام مهنا، رئيس عمليات الضمان، إن البرنامج التدريبى الذى امتد على مدار يومين، تضمن ٤ محاور رئيسة تمثلت فى" التسويق، الإدارة، القوائم المالية" الحسابات" المخاطر"لصقل وخبرات أصحاب المصانع والعاملين بها، بما يساهم فى الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

 

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وأضاف مهنا، أن الإحصائيات أثبتت ارتفاع نسبة البطالة بمحافظة قنا، ما دفع المعهد المصرفى التابع للبنك المركزي المصرى، بالتعاون مع ضمان، لعقد برنامج تدريبى لأصحاب المصانع والمشروعات الصغيرة، لتطوير المشروعات، بما يساهم فى توفير فرص عمل والحد من نسبة البطالة.


وأشار هشام حلاوة، مدير عام ضمان مخاطر الائتمان، إلى أن البرنامج التدريبى يهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل فى جميع القطاعات، والمساهمة فى الأجندة الوطنية للشمول المالى لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتعاملة أو غير المتعاملة مع البنوك، من خلال منصة رقمية ذكية وشفافة.

 

من جانبها قالت نجلاء بحر، العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان، التابعة للبنك المركزي المصري، إن" إنجز" أول برنامج رقمى لشركة ضمان يهدف لتنمية وتقديم الدعم المالى للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر من خلال منتجات صمان مختلفة قادرة على تقديم التسهيلات الائتمانية المطلوبة للشركات، دوم تحميل الشركات أى مصاريف أو أعباء إدارية.


وأضافت بحر، أن البرنامج التدريبى يستهدف الوصول إلى كافة المستويات بالمصانع والمشروعات، سواء مجلس إدارة أو مسئولين إداريين لضمان تحقيق رؤية متكاملة.

 

 

تدريب مصانع قنا

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قنا نسبة البطالة المعهد المصرفي برنامج تدريبى لأصحاب المصانع البنك المركزي المصري ضمان مخاطر الائتمان

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