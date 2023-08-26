قطع الكهرباء عن 4 مناطق بنطاق مركز دشنا بقنا .. غدا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، فى قنا ، قطع التيار الكهربائي، غداً الأحد الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ ،عن ٤ مناطق بنطاق مركز دشنا، لعمل تركيبات أعمدة وأسلاك خاصة مبادرة حياة كريمة.

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، بأن قطع التيار الكهربائي سوف يشمل مناطق"مغذى نجع عزوز، فاو قبلى، فاو بحرى، الصبريات"، التى تجرى بها أعمال التركيب.

أشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، إلى أن قطع التيار الكهربائي سوف يبدأ الساعة الخامسة صباحاً إلي الساعة الثامنة صباحاً، على أن يعود فور انتهاء أعمال التركيب.

أهاب بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، المواطنين قاطنى المناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم اللازمة خلال فترة انقطاع الكهرباء.

يذكر أن قرى مركز دشنا ، ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة، والتى يجرى العمل بها منذ بداية انطلاق المبادرة وقاربت معظم مشروعات على الانتهاء.