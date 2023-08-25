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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة .. الكشف على 1130 مواطنًا بقافلة طبية في الدير الغربى بقنا

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية الدير الغربي التابعة لمركز قنا ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ١١٣٠ مواطنا فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٤٥٤ حالة طب أطفال، و ٢٣٦ حالة أمراض باطنية ، و ٢٠٧ حالة طب وجراحة العيون ، ٩٣ طب وجراحة الفم والأسنان، و ٧٩ حالة جراحة عامة ، و ٣٥ حالة أمراض نساء وتوليد، و ٢٦ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ٧٧ حالة.

 

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وأشار محافظ قنا ، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
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وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، إن القافلة الطبية بالدير الغربى قدمت أيضاً خدمات توعية للمترددين عليها، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٦٧ مواطنا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن خدمات التوعية بجانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

 

قافلة طبية بقنا

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قنا حياة كريمة قافلة طبية مجانية قرية الدير الغربى تخصصات طبيه الزيادة السكانية

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