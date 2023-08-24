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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا.. فحص طبي مجاني لأطفال الوقف

قافلة المراشدة
قافلة المراشدة

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، فعاليات القافلة الطبية الموسعة بمدرسة العرب والنجاجرة للتعليم الأساسى بقرية المراشدة مركز الوقف والتى استهدفت طلاب مدارس مركز الوقف ضمن فعاليات مبادرة "لمصر.. نبنى أجيال" التى تنظمها مؤسسة النبك التجاري الدولى ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.

رافقه خلالها حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحافظ محمود، رئيس مدينة الوقف، وهانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

 

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أشاد نائب محافظ قنا، بالشراكة بين مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة البنك التجاري الدولى، لإنجاز مبادرة لمصر نبى أجيال وما حققته المبادرة من نتائج غاية فى الأهمية بالنسبة لصحة أطفال مدارس مركزي قوص الوقف وحرص المؤسستين على متباعة الخدمات الطبية التى تم تقديمها من قبل.

 

وأوضح عمر، أنه يتم تنظيم القافلة بهدف الوقوف على التغير الحادث للتلاميذ الذين استفادوا من خدمات القافلة التى تم تنظيمها العام الماضى ، حيث يتم استدعاء التلاميذ الذين تم إجراء عمليات جراحية لهم ، وإعادة توقيع الكشف عليهم بواسطة كبار الأطباء للتعرف على مدى تحسن حالتهم الصحية ، كذلك يتم متابعة التلاميذ ممن استفادوا بنظارات طبية، والكشف عليهم مرة أخرى ، كما يتم توقيع الكشف الطبى على التلاميذ الذين حصلوا على أدوية للوقاية من الأنيميا والتقزم ، لإعادة إجراء التحاليل الطبية للتأكد من عدم وجود أنيميا.

 

قال هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير، إن قافلة اليوم شارك فيها نخبة من كبار الاستشاريين من أعضاء الفريق الاستشارى الطبي لمبادرة لمصر نبى اجيال من كبار الاطباء فى تخصصات طب الاطفال وان هذه التخصصات شملت العيون والباطنة والأنميا والسكر وغيرها من التخصصات الهامة التى تؤثر على تحصيل الطالب دراسياً وصحته العامة.

 

وأشار عبدالفتاح، إلى أن قافلة اليوم تم تنظيمها ضمن مراحل قياس اثر خدمات مبادرة لمصر نبني أجيال للكشف وصرف العلاج وإجراء كافة التدخلات الطبية لجميع اطفال المدارس الابتدائية والإعدادية بمركزي الوقف وقوص، كما أن القافلة تضمنت الكشف علي جميع الأطفال الذين تلقوا خدمات طبية فعلية في مبادرة لمصر من صرف علاج وتسليم نظارات طبية وإجراء تدخلات جراحية وقياس مدي ما تغير علي صحتهم وتحصيلهم الدراسي بعد عام تقريبا من تلقيهم هذه الخدمات.

 

 

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