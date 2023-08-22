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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يشدد على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاولين المتخاذلين

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا

شدد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين المتأخرين عن تنفيذ البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بجميع مراكز المحافظة والاستفادة من الخطط السابقة بعدم اسناد أي مشروعات مستقبلية لهؤلاء المقاولون، مع توقيع غرامات رادعة للمقاولين غير الملتزمين بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
 

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع مهندسي الإدارات الهندسية ومسئولي العقود والمشتريات بالوحدات المحلية ومديريتي الطرق والنقل والإسكان، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

 

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وجه محافظ قنا، مهندسي الإدارات الهندسية بضرورة المتابعة المستمرة والتفتيش الدوري على كافة المشروعات التي يجري تنفيذها بنطاق المحافظة والزام كافة الشركات المنفذة للمشروعات بمراعاة معايير الجودة ومطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الفنية المطلوبة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

يذكر أن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر قام بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية علي إدارة التنمية وضمان استدامة هذه المشروعات الاستثمارية والخدمية علي نحو يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين ، من خلال عقد 12 دورة تدريبية للإدارات الهندسية استفاد منها 563 متدرب وعقد 22 دورة تدريبية لإدارات التخطيط استفاد منها 868 متدرب، وعقد 18 دورة تدريبية لإدارات التعاقدات والمشتريات استفاد منها 359 متدرب.

حضور الاجتماع، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس صالح محمود، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس محمد عبدالحفيظ، مدير عام مديرية الإسكان، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، و رؤساء الوحدات المحلية.

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