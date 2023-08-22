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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبحث مطالبهم.. محافظ قنا يستقبل 90 مواطنا بالديوان العام

استقبال المواطنين
استقبال المواطنين بالديوان العام

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، صباح اليوم الثلاثاء، 90 مواطنا بمكاتبهم ، للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية، بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

وقال محافظ قنا، إن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

 

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وتابع محافظ قنا ، بأن اللقاء المباشر مع المواطنين يهدف لتحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية.

وأضاف الداودى، أن خدمة المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكداً أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم ، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

وأشار الداودى، إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء. 

استقبال المواطنين بالديوان العام

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قنا محافظة قنا الخط الساخن مجلس الوزراء استقبال الشكاوى

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