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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقسيط توصيلات المياه للمستثمرين بمجمع الصناعات الصغيرة بنجع حمادي

اجتماع المستثمرين
اجتماع المستثمرين بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، موافقته على الطلب المقدم من المستثمرين والخاص بتقسيط قيمة مقايسة توصيل المياه وتسديد القسط الشهرى من خلال كروت الشحن بصفة دورية، وكذلك الموافقة على تشغيل خط سرفيس يربط بين مدينة نجع حمادى ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بـ هوّ.

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بالديوان العام مع عدد من المستثمرين بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بـ هوّ،  للإستماع لمطالبهم وتذليل التحديات التي قد تقابلهم، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة من أجل النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار كونه إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة بالمحافظة.

 

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وقال محافظ قنا ، إنه تم التنسيق مع مديرى الإدارات والفروع بالبنك الأهلي المصرى، لتسهيل التمويلات المقدمة للمستثمرين وأصحاب المصانع بمجمع الصناعات بفائدة متناقصة بلغت 5% ، كما سيتم تمويل المشروعات الكبرى التى تتعدى مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه بفائدة متناقصة تبلغ 11% وذلك من خلال مركز الائتمان بالبنك الأهلي المصرى.

وأضاف أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدة المستثمرين بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بـ هوّ للتسويق المجاني لمنتجاتهم على المواقع الإلكترونية وكذلك توفير إمكانية التسجيل المجاني فى المعارض الدولية والمحلية، وذلك تحت اشراف جهاز تنمية المشروعات بقنا، كما تم التنسيق مع شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك المركزى المصرى لعقد دورة تدريبية مجانية للمستثمرين، للتدريب على برامج التسويق والإدارة والمحاسبة ومخاطر التشغيل.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها للتيسير على المستثمرين والدفاع عن مصالحهم وإيجاد كافة الحلول الممكنة لمواجهة التحديات التي تواجههم، وذلك من خلق بيئة جاذبة للإستثمار وزيادة عدد المشروعات والمصانع والكيانات الاقتصادية لتوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

حضر فعاليات الاجتماع، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، ومحمد عزت، مدير فرع هيئة التنمية الصناعية بقنا،  وعبدالرحيم محمد، مدير إدارة الإستثمار، ومحمود العمارى، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحسام مهنى، رئيس عمليات برنامج ضمان مخاطر الائتمان التابع للبنك المركزى المصرى، والمهندس محمد نصر، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قنا المستثمرين مقايسة توصيل المياه مدينة نجع حمادى المنطقة الصناعية المشروعات الكبرى

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