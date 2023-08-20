تعليم قنا تشدد على ضوابط نقل طلاب المرحلة الثانوية بين الإدارات والمحافظات

أكدت منال عبد الوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، ضرورة الالتزام التام بالقرارات الوزارية الصادرة عن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بشأن ضوابط النقل لطلاب المرحلة الثانوية بين المدارس داخل الإدارة الواحدة أو بين الإدارات والمحافظات وبعضها.

جاء ذلك خلال اجتماع بقاعة أزمات مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، برئاسة وكيل المديرية، مع مديري المرحلة الثانوية بالإدارات التعليمية، بحضور أحمد سليمان، مدير التعليم الثانوي بالمديرية، وسعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة.

وأوضحت وكيل المديرية التربية والتعليم بـ قنا ، بأن هناك مراعاة لبعض الحالات والاعتبارات الاجتماعية الملحة والعاجلة مثل تغيير محل عمل رب الأسرة أو وفاة ولي الأمر.

وأشارت عبدالوهاب، إلى تطبيق توجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في تكثيف أعمال المتابعة للوقوف على استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد المقرر بدايته نهاية شهر سبتمبر القادم.

و أضافت وكيل مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، بأن غرفة عمليات المديرية، لم تتلق أى شكاوى من غرف العمليات الفرعية المنعقدة بدواوين الإدارات التعليمية، تتعلق بسير عملية الامتحان لمادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية باللجان العشر المخصصة لامتحان طلاب الدور الثاني بقنا.