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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. نائب محافظ قنا يفتتح مسجد الصحابة بكلاحين أبنود

مسجد الصحابة بقنا
مسجد الصحابة بقنا


افتتح الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ،  مسجد الصحابة بالجهود الذاتية بقرية كلاحين أبنود التابعة لمركز قنا.

 

جاء ذلك بحضور النائب محمد طايع، والنائب مصطفي محمود، والنائب العمدة مبارك أحمد عامر، والنائب محمد أحمد الجبلاوى، أعضاء مجلس النواب، و محمد عبد الفتاح أدم، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، وكبار العائلات وجمع غفير من أهالي القرية والقرى المجاورة.
 

 

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واستمع نائب محافظ قنا والمصلين، إلى خطبة الجمعة تحت عنوان " اسم الله الرحيم"، والتى استفاض فيها عن صفات الرحمة للمولى عز وجل.

 

قال خطيب الجمعة، إن الله هو الرحمن الرحيم الذي يكشف الكروب ويغفر الذنوب ويرحم عباده في الدنيا والآخرة، والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن اسم الله الرحيم جاء مقترناً باسمه التواب، والغفور؛ دلالة على سعة أبواب رحمته ومغفرته وقبوله للتائبين.

 

جدير بالذكر أنه تم إنشاء مسجد الصحابة بكلاحين أبنود بالجهود الذاتية، ويقع على مساحة ٧٥٥ م٢ بتكلفة إجمالية بلغت ٥ ملايين جنيه، وتولت وزارة الأوقاف فرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد التي جرى إنشاؤها على مستوى مدن المحافظة المختلفة.



 

مسجد الصحابة بقنا

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قنا مسجد الصحابة كلاحين أبنود الجهود الذاتية خطبة الجمعة وزارة الأوقاف

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