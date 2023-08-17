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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يلتقي المهندسين المرشحين للعمل بالوحدات المحلية للمدن والمراكز

لقاء مهندسين قنا
لقاء مهندسين قنا


 

التقي اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بالمهندسين المرشحين للعمل بالإدارات الهندسية للوحدات المحلية لمدن المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ ورئيس لجنة اختبار المهندسين، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة وعضو اللجنة، و المهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمراني بالديوان العام، وحمدي حسين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية أعضاء اللجنة.

 

قال محافظ قنا ، إن عدد المهندسين الذين تقدموا للعمل بالإدارات الهندسية للوحدات المحلية لمدن المحافظة بلغ ١٠٨٧ مهندس، في تخصص" المدني، العمارة، الكهرباء "، و حضر منهم ٧٣٧ مهندس.

 

 

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و أوضح محافظ قنا ، بأنه سوف يتم اختيار الحاصلين علي أعلي الدرجات في الاختبارات، و سوف يتم إجراء قرعة علنية فيما بينهم، وتذاع مباشرة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة.

 

و أشار الداودى، إلى أن حجم العمل الذي يتم في المحافظة أضعاف ما تم في السنوات السابقة، وهو ما يستلزم اختيار مهندسين ذوي كفاءة عالية، جاهزين للإشراف علي مواقع العمل مباشرة، لذلك تم التركيز علي الأسئلة الفنية والتخصصية أثناء الاختبارات ، لإختيار أكفأ المهندسين الذين حضروا الاختبارات.

 

و استعرض محافظ قنا ، مع المهندسين الحاضرين، الإنجازات التي تم تنفيذها في مختلف المجالات علي مستوي الجمهورية، وخاصة علي مستوي محافظة قنا، حيث شهدت المحافظة تنفيذ أكثر من 4 آلاف مشروع قومي خلال 4 سنوات فقط ، في مجالات البنية التحتية والمرافق، وإنشاء وتطوير المؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات يومية للمواطنين.

 

كما استعرض الداودى، حجم المشروعات التي تم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ودورها في تحسين مستوي معيشة المواطنين داخل القري المستهدفة.
 

وشدد محافظ قنا ، على التحلي بالأمانة والحزم، والتصدى لأي محاولات فساد وفقا للقوانين والإجراءات المنظمة لطبيعة العمل داخل الإدارات الهندسية، مشيراً إلي وجود لجان رقابية لمتابعة منظومة العمل، وكشف أي قضايا فساد مالي أو إداري داخل الوحدات المحلية، للتعامل بكل حزم مع من يثبت ضدهم قضايا فساد.


 

لقاء المهندسين

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قنا محافظ قنا المهندسين المرشحين للعمل بالوحدات الاختبارات البنية التحتية حياة كريمة

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