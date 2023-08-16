الداودى يتفقد مشروع توسعات الصرف الصحى لمدينة قنا

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جوله تفقدية بالمرحلة الثانية من مشروع توسعات الصرف الصحي لمدينة قنا .

رافقه خلالها المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد على، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا والمهندس عماد الدين الذوق، مساعد رئيس قطاع جنوب الوادى والبحر الأحمر بشركة المقاولون العرب، والمهندس ياسر محسوب، مدير فرع البحر الأحمر بالشركة، والمهندس عبد السلام يوسف، مدير مشروعات محافظة قنا بالشركة.

تفقد محافظ قنا ، الأعمال النهائية بخط السيب والذي يربط محطة رفع مياه الصرف الصحى المنقاة بموقع صرف المياه المعالجة بطول ٤ كيلو متر وقطر ٩٠٠ مم، والذي يعد حل دائم ونهائى لمشكلة التخلص الأمن من مياه الصرف الصحي المنقاه.



كما استمع محافظ قنا ، إلى شرح تفصيلي عن مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى الصالحية المرحلة الثانية والتي تعمل بنظام الحمأة النشطة التقليدية بطاقة تصميمية 55 ألف م3/ يوم، والتى جرى تنفيذها من خلال شركة المقاولون العرب، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وتستقبل المحطة مياه الصرف من 4 محطات رفع "الحصواية، الكنوز، المدينة الصناعية، الشيخ ركاب".

ويتكون المشروع من محطة رفع المياه المنقاه ومحطة رفع الحمأة وأحواض" الترسيب الابتدائي - الترسيب النهائي - تجفيف الحمأة - تركيز الحمأة - التهوية - المزج بالكلور"ومبني الإدارة ومبني ضواغط الهواء ومبني المحولات ومبني الكلور والمخزن والورشة.