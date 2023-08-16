طالب قنائي يحقق 3 مراكز خلال مشاركته في برنامج العباقرة.. تفاصيل

شارك في العديد من المسابقات، ولم يوفق في البداية، لكنه لم يستسلم، وقرر التحدى بالمشاركة فى مسابقة برنامج العباقرة، المعروف عنها صعوبة اختباراتها وأسئلتها غير المتوقعة واستطاع أن يقتنص ثلاثة كؤوس خلال حلقة واحدة لأول مرة في تاريخ البرنامج، ليعود بها إلى محافظة قنا وجامعة جنوب الوادى كأول لاعب يحقق هذه المراكز.

"أندرو صفوت" خريج كلية العلوم بجامعة جنوب الوادى، وصفته مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعى البرنامج الشهير، بالعبقري، لقدرته على اجتياز جميع الاختبارات والفوز بثلاثة كؤوس دفعة واحدة، بعدما تغلب على منافسيه فى حلقة كانت هى الأصعب والأقوى في تاريخ برنامج العباقرة.

اقتنصت ثلاثة كؤوس

المشاركة فى البرنامج جاءت من خلال جامعة جنوب الوادى، التى ينتمي لها " أندرو صفوت"، حيث شارك مع فريق من الجامعة، واستطاع أن يتأهل مع فريقه للمركز الأول وينهى الحلقة بالفوز لصالح فريقه، لكنه لم يتوقف حتى استطاع أن يقتنص الكأس الثانى لنفسه، وقبل انتهاء الحلقة، أعلنت إدارة البرنامج عن حصوله على الكأس الثالث، لتكتمل ثلاثية كؤوس لم تتحقق لأى لاعب آخر.

أحلامه وطموحات" أندرو" لا تتوقف أمام قدرته على الإصرار والتحدى، لكنها متوقفة مؤقتاً لحين الانتهاء من الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، مع أمنية لا تراود خياله وهى أن يرى والدته ضمن قوائم الأمهات المثاليات، كونها استطاعت أن تعبر بابنيها إلى بر الأمان بعد وفاة والدهم قبل مجيئه إلى الدنيا بشهرين، وتحديها إلى أن تمكنت من الحاقهم بكليات القمة.

جامعة جنوب الوادى وفرت لنا الأجواء المناسبة



قال أندرو صفوت لبيب عزيز، الفائز بـ ٣ مراكز أولى ببرنامج العباقرة: “ شاركت مع فريق جامعة جنوب الوادى، فى المسابقة، وتم الاستعداد بشكل جيد لها، ووفرت لنا الجامعة الظروف المناسبة والإقامة باستراحة الجامعة، للمنافسة بقوة، وبالفعل أكرمنا الله كفريق بالفوز بالمركز الأول ، ووفقنى الله بمركزين أول بعد تحقيق الفوز على اللاعب المنافس، ومركز أفضل لاعب”.

وتابع عزيز: “المشاركة التى تمكنت فيها من تحقيق الفوز، لم تكن الأولى فقد سبقتها مشاركة لم يحالفنى الحظ فيها، لكنها كانت داعمة للمشاركة مرة أخرى فى المسابقة، ومن وقتها كنت حريص على البحث فى مجالات مختلفة ومصادر المعلومات المتنوعة، حتى أتمكن من المشاركة مرة أخرى، إلى أن تمكنت مع زملائى من تحقيق الفوز كفريق والفوز بشكل فردي”.

و أضاف الفائز فى برنامج العباقرة: “نصيحتي للشباب بالجد والاجتهاد والسعى لتحقيق الأحلام، لا(! يافتاً إلى أنه استعد جيداً للبرنامج بالبحث والقراءة والاستفادة من التجربة السابقة، وتمكن من الفوز بثلاثة كؤوس الأول أفضل لاعب، والكأس الثانى اللاعب المثالى بترشيح من البرنامج، والكأس الثالث للفريق بالكامل”.

أهدي الكأس لوالدتى

وأشار الفائز فى برنامج العباقرة، إلى أنه يسعى جاهداً خلال الفترة المقبلة للعمل فويس أوفر، للقنوات والشركات الكبيرة بعدما ينهي فترة خدمته بالقوات المسلحة، مضيفا أنه يهدي كأس أفضل لاعب لوالدته التي بذلت جهدا كبيرا في رعايته هو وشقيقه حتى تمكنا من دخول الجامعة وتخرجا منها بتفوق.



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