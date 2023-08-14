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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"البذور عليك والمحصول علينا"..مبادرة زراعية بمدرسة تعليم أساسى بنجع حمادى

مبادرة البذور عليك
مبادرة البذور عليك والمحصول علينا

 

نفذت مدرسة المهندس محمد عبد الرحيم الراجحي للتعليم الأساسي بقرية الشاورية، التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، مبادرة زراعية تحت شعار " البذور عليك و المحصول علينا " تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وأبو الوفاء عبدالسلام، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية.


 

وقالت غادية عبد القوي الهمامى، مديرة المدرسة، إن المدرسة نفذت المبادرة بمشاركة الطلاب والتلاميذ، وشملت المبادرة زراعة بذور العديد من النباتات الكركديه، والجرجير، و الكنتالوب، والملوخية، والكزبرة، و اللب الخشب، و البامية، والمشمش، و البرقوق، وغيرها من النباتات والمزروعات الأخري.

 

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وأضافت الهمامى، تهدف المبادرة إلي الاهتمام بالزراعة، وزيادة المساحات الخضراء بالمدرسة، وشغل وقت الفراغ للطلاب والتلاميذ فى شئ مفيد وممتع، مشيرة إلى أن المبادرة كان لها تأثير إيجابي على الطلاب والتلاميذ، وأيضا المعلمين بالمدرسة، حيث بدأوا يهتموا بزراعة البذور و الشتلات فى منازلهم.

 

و أشارت مديرة المدرسة، إلى أنه فى ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، وضعت الدولة أجندة وطنية للتنمية المستدامة يمثل فيها البعد البيئي محوراً أساسياً بشكل يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها، مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع من خلال المبادرة التي قمنا بتنفيذها علي أرض الواقع في المدرسة.


وناشدت الهمامى، مديري المدارس التابعة للإدارة التعليمية بنجع حمادي بتعميم هذه المبادرة في المدارس، تماشياً مع المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، لما لها من فوائد متعددة منها زيادة الرقعة الخضراء في المدارس.

 

 

مبادرة البذور عليك

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نجع حمادى قنا البذور عليك قرية الشاورية بيئة نظيفة المحصول علينا زيادة الرقعة الخضراء الزراعة 100 مليون شجرة

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