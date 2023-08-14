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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 25 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بقنا

سجائر مجهولة المصدر
سجائر مجهولة المصدر

 

تمكنت حملة تفتيشية شنتها مديرية التموين بـ قنا ، من ضبط ٢٥٠٠٠ علبة سجائر، بحوزة عدد من التجار بنطاق مركز نجع حمادى، فى إطار الحملات الدورية لضبط الأسواق.

و قال المحاسب أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا ، إن ضربات المديرية تتوالى ضد الجشعين والمحتكرين من التجار، حيث تمكنت فرق التفتيش بالمديرية والإدارات، من ضبط ٢٥ ألف علبة سجائر مجهولة المصدر، في ضوء إحكام الرقابة والسيطرة علي تجارة السجائر بالمحافظة.

 

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وأوضح وكيل وزارة التموين بـ قنا ، بأن الكميات المضبوطة، تضمنت ضبط ٢٤٠٠٠ علبة سجائر، تم تجميعها بمعرفة أحد التجار ومزاولة النشاط وإدارة منشأه بدون ترخيص، و ٩٩٠ علبة سجائر مجهولة المصدر، وتحرر عن ذلك محاضر أرقام ١٧٥٠٤ و١٧٥٠٣ و١٧٥٠٥ و١٧٥٠٦ جنح نجع حمادى.

 

وأضاف السيد، كما تمكنت الحملات من ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وكانت عبارة عن ٢٧٠ كجم جبنه و٣٣٦ عبوة صلصة و ٦٠ عبوة قشطة جميعهم منتهي الصلاحية.

 

وتابع وكيل وزارة التموين بـ قنا ، وفى دائرة مركز أبوتشت، جرى ضبط ٢٠٠ علبة سجائر تباع بأزيد من السعر، و ٤٦ علب سجائر مجهولة المصدر، وتحرر عن ذلك محاضر أرقام ١٢٣٤٥ و١٢٣٤٤ و١٢٣٤٣ و١٢٣٤٢ جنح أبوتشت.

 

وأشار السيد، إلى أنه تم ضبط ٦٤٠ علبة سجائر مجهولة المصدر بمدينة قنا ، وتحرر عن ذلك محضر رقم ٩٩٥٣ جنح مركز قنا.


 

مضبوطات مخالفة بقنا

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قنا حملة تفتيشية نجع حمادى ضبط ٢٥٠٠٠ علبة سجائر تجارة السجائر علبة سجائر مجهولة المصدر مواد غذائية منتهية الصلاحية وزارة التموين

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