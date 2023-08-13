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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يوجه بالقضاء على قوائم الانتظار بطب الفم والأسنان

كلية طب الفم والأسنان
كلية طب الفم والأسنان بقنا

قال الدكتور أحمد طلعت تميرك، عميد كلية طب الفم والاسنان بـ قنا ، إن رئيس جامعة جنوب الوادى، وجه بالقضاء على طوابير المرضى و قوائم الانتظار عن طريق رقمنة إجراءات دخول و علاج المرضى و تحويلهم للاقسام وعمل الأشعات و متابعتهم ذلك حفاظا على مصلحة المرضى و توفير للوقت و النفقات ولتقديم خدمة طبية مميزة و تنظيم لسير العمل.

 

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، لكلية طب الفم والأسنان بالجامعة، للوقوف على جهود الكلية فى المجالات التعليمية والخدمية، بحضور الدكتور أحمد طلعت تميرك، عميد كلية طب الفم والأسنان، والدكتور عماد على، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.

 

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و تفقد رئيس جامعة جنوب الوادى، خلال الزيارة العيادات الخارجية، للإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع المرضى، ومتابعة سير العمل بالعيادات، واطمئن من بعض المرضى على مستوى الخدمة المقدمة.

 

و أضاف عميد كلية طب الفم والأسنان بقنا ، بأن رئيس الجامعة كلف الدكتور عماد على للتعاون مع كلية طب الأسنان لوضع برنامج لخدمة المرضى، كما كلف المهندس على فكرى، مدير مركز المعلومات بالجامعة، لوضع التصور المناسب لذلك، مع توفير المكان المناسب للمرضى و المترددين.


وأكد رئيس الجامعة، ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمواطن طالب الخدمة وذلك منذ دخوله للمستشفى وحتى حصوله على الخدمة التى جاء من أجلها.

 

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن إدارة الجامعة تولى اهتماماً كبيراً بجميع الخدمات الصحية التى تقدمها العيادات بكلية طب الفم والأسنان للمواطنين، لافتاً إلى أن ذلك يأتي فى إطار الدور الذى تقوم به الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتى تعمل بالتوازي مع خطط ورؤية الدولة المصرية فى تحسين المنظومة الطبية فى مصر بوجه عام.

 

و أوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، بأنه ناقش مع المختصين رقمنة الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفى للمريض منذ دخوله وحتى حصوله على الخدمة.    

                       

كلية طب الأسنان بقنا

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جامعة جنوب الوادي كلية طب الفم الاسنان قوائم الانتظار طوابير المرضى العيادات الخارجية الخدمات الطبية

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