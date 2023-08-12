منصة إلكترونية لمستشفيات قنا الجامعية للتعامل مع استفسارات وشكاوى المواطنين

قال الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إنه جاري الإعداد لإطلاق منصة الكترونية لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين التي تخص المستشفيات الجامعية في ضوء السعي الدائم نحو تحقيق أعلى مستوى لرضاء المتعاملين مع المستشفيات الجامعية.

و أوضح عكاوى، يتم تنفيذ المنصة تحت إشراف الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، سوف يتم طرح واعتماد المنصة خلال مجلس الجامعة القادم، تمهيداً لإطلاقها بشكل رسمى.

وأضاف الدكتور عماد علي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بقنا ورئيس الفريق المكلف بإعداد المنصة، بأن المنصة سوف تتيح استقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والتي سيتم تحليلها والتعامل معها بصورة آلية.



وتابع عميد كلية الحاسبات والمعلومات بقنا ، ما يمكن صاحب الشكوى من عرضها على أعلى المستويات الإدارية من ناحية وتمكين القيادات أيضاً من اكتشاف المشكلات وتحليلها بالسرعة المطلوبة وسرعة التعامل معها.