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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مستشفى قنا الجامعي ينجح في علاج مُسنة تعاني من جلطات متكررة بالمخ

الفريق الطبى بمستشفى
الفريق الطبى بمستشفى قنا الجامعى

قال الدكتور على عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب بـ قنا ، نجح فريق طبى من قسم الأمراض العصبية، فى علاج مريضة تبلغ من العمر 67 عاماً تم استقبالها بقسم العصبية بمستشفى قنا الجامعى، من جلطات متكررة بالمخ.

ضم الفريق الطبى، الدكتور اسلام المالكى، أستاذ مساعد الأمراض العصبية، والدكتور محمود عبدالحافظ، مدرس الأمراض العصبية، وبمشاركة فنى الأشعة والتمريض.

 

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و أشار الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، إلى أن المريضة كانت  تعانى من جلطات متكررة بالمخ وبعمل الأشعة التشخيصية تبين أنها تعانى من ضيق شديد بالشريان السباتى الأيمن بنسبة 90% مما يستلزم التدخل بالقسطرة العلاجية لتركيب دعامة للشريان السباتى.

 

وأضاف المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، أن المريضة خرجت من المستشفى بعد تحسّن حالتها  الصحية، عقب فترة متابعة بالقسم الداخلى للمستشفى.

 

وأشار منصور، إلى أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فى تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى لأهالى محافظة قنا.    

                                                 

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