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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي قفط يطالبون وزارة النقل بسرعة إنهاء أعمال تجديد المحطة

محطة قفط
محطة قفط

طالب أهالى مركز قفط جنوب قنا ، وزارة النقل بسرعة الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد محطة سكة حديد قفط، حرصاً على حياة المواطنين القاصدين للمحطة خلال السفر والعودة من وإلى المحطة.

و أوضح أهالى قفط، بأن المحطة بها أعمال صيانة تتم من فترة، وبها عدد من الغرف الأرضية مفتوحة بلا أى أغطية أو علامات تحذيرية، ما يعرض حياة المسافرين المغادرين أو العائدين للخطر.

 

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و قال ياسر فوزى، مدرس، إن الغرف الواقعة على امتداد رصيف المحطة تسبب مشاكل كبيرة خاصة خلال فترة المساء، حيث انقطاع التيار الكهربائي، وعدم رؤية المسافرين للغرف الأرضية، فضلاً عن أعمال التكسير بالأرضيات والتى مر عليها فترة كبيرة ولم تنتهى حتى الآن.

 

و أضاف فوزى، بأن محطة السكة الحديد يقصدها يومياً المئات من أبناء قفط، خلال رحلاتهم وتنقلاتهم اليومية، لكن المشكلة فى فترة المساء، حيث يكون بين قاصدى المحطة الكثير من كبار السن، وضعاف النظر، ما يجعل رحلتهم مليئة بالمتاعب.

 

و أشار أحمد سيد، طالب، إلى أن الجميع ينتظر انتهاء أعمال الاحلال والتجديد التى تجرى بالمحطة، للتخفيف من المعاناة التى يواجهونها خلال انتظارهم للقطارات، أو النزول منها وهم محملين بالشنط.

 

وطالب سيد، بسرعة إنهاء أعمال التجديد التى تتم بمحطة سكة حديد قفط، حتى تعود لسابق عهدها وتصبح من المبانى المميزة مثل بقية محطات السكة الحديد التى نفخر بها، والتى يجرى تنفيذها فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.


 

محطة قفط

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قفط محطة سكة حديد قفط مركز قفط السكة الحديد المسافرين كبار السن قنا

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