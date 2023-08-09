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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح ورشة عمل الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة بقنا

ورشة التنمية المحلية
ورشة التنمية المحلية بقنا

افتتح محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، فعاليات ورشة عمل الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة " قنا 2030 "، والتي ينظمها المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، على مدار يومين متتاليين، بديوان عام المحافظة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمل زكريا، مستشار وزير التنمية المحلية للتخطيط، والمهندس ربيع محمد عبد البصير، مدير مكون التخطيط والتنمية المحلية، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية المحلية لصعيد مصر بقنا، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري التخطيط بالمراكز ومراكز المعلومات بمديريات الخدمات، وشركات المرافق.

 

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تناولت ورشة العمل، في يومها الأول عرض للملامح الأساسية ومنهجية إعداد الاستراتيجية، ومراجعة البيانات الواردة بالملامح الأساسية بالمحافظة، ومراجعة البيانات الواردة بالسمات الأساسية للمراكز، وكذلك البرامج الرئيسية والفرعية، ومؤشرات الأداء بالخطة الاستراتيجية.

 

فيما تتناول في يومها الثاني مراجعة آخر موقف تنفيذي لاستثمارات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومبادرة "حياة كريمة "، وعرض الملامح الأولية للخطة المتوسطة 23/24، 25/26، ثم الملاحظات الختامية والخطوات القادمة.

 

أشاد السكرتير العام المساعد ، بما تم تنفيذه من مشروعات فى محافظة قنا تحت مظلة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتى حققت طفرة تنموية غير مسبوقة على أرض المحافظة، ما كان له بالغ الأثر في الارتقاء بمعدلات التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بقري ومراكز المحافظة، مما جعل العاملين بالعمل التنفيذى مؤهلين لوضع الرؤية الاستراتيجية لخطة التنمية المحلية المتكاملة، تعظيما للاستفادة من الاستثمارات التي قامت بها الدولة المصرية.

 

ووجهت الدكتورة أمل زكريا، مستشار وزير التنمية المحلية للتخطيط، الشكر لمحافظ قنا وقيادات المحافظة على دعمهم المستمر، وجهود المحافظة في دعم تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية، مشيرة إلى الاجتماعات التنسيقية التي تمت بمحافظة قنا؛ لمراجعة وتدقيق البيانات والإحصاءات الواردة في وثيقة الخطة الاستراتيجية، وإعداد الخطة المتوسطة 2023/2024 ، 2025/2026، وذلك لاستكمال الوثيقة في شكلها النهائي تمهيدا للعرض على المحافظ نهاية الشهر الجارى.

 

وأوضحت مستشار وزير التنمية المحلية للتخطيط، بأن أجندة ورشة العمل تتضمن نتائج مراجعة وتدقيق البيانات الواردة في الوثيقة و الاتساق في البيانات والإحصاءات على مستوى المحافظة، واجماليات المراكز في كافة القطاعات، وكذلك تدعيم الوثيقة بأحدث موقف للمشروعات المنفذة على أرض المحافظة، سواء من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أو "حياة كريمة "، أو تمويلات مركزية أخرى لم يتم إدراكها، وكذلك مناقشة المشروعات المقترحة في الخطة متوسطة الأجل 2023/2024، 2025/2026، والمشروعات المعتمدة للعام الأول منها 2023/2024 على مستوى برامج التنمية المحلية بديوان عام المحافظة وأحيائها ومراكزها.

 

وتابعت مستشار وزير التنمية المحلية للتخطيط، بالإضافة إلى مراجعة الإطار الاستراتيجي للتنمية المحلية المتكاملة " قنا 2030 "، متضمناً تحليل الوضع الراهن، الرؤية، والأهداف الاستراتيجية، برامج التنمية القطاعية، آليات الرصد والمتابعة، ومؤشرات الأداء "، على أن يقوم مديري التخطيط بالمراكز والمدن بإعداد مقترح الخطة المتوسطة 2023/2024، 2025/2026، لعرضها في ورشة العمل. 
 


 

ورشة التنمية المحلية

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