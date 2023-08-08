وفاة غامضة..مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بقنا

لقي شخص مصرعه، عقب سقوطه من الطابق الرابع فى ظروف غامضة بمركز قوص، جنوب قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص إثر سقوطه من الطابق الرابع بمنزل يقع بنطاق مركز قوص.

تبين أن المتوفى أحمد.ط.ج، لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع فى ظروف غامضة، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة.



دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.