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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: توفير مناخ مناسب للاستثمار وتذليل كافة التحديات أمام رجال الأعمال

اجتماع المستثمرين
اجتماع المستثمرين

أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين، والعمل على دفع هذا القطاع الهام الذي يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 خاصة وأن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على خدمة المستثمرين والاستثمار وفقًا للإمكانات.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية " هوّ " بمركز نجع حمادى، في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها مع المستثمرين، لتذليل المشكلات التي قد تقابلهم، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا وعدد من المعنيين بملف الصناعة والاستثمار بالهيئة والمحافظة.

 

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استمع محافظ قنا ، خلال الاجتماع إلي عدد من مطالب المستثمرين وأصحاب المصانع، ووجه علي الفور  بدراستها وإيجاد الحلول العاجلة لها.

 

وقدم المستثمرون، الشكر لمحافظ قنا لما لمسوه من اهتمام كبير لمطالبهم، وحرصه على وضع حلول عاجلة لها وهو ما دفعهم للإقبال على الاستثمار والتوسع فى مشروعاتهم داخل المناطق الصناعية بمحافظة قنا.

 

و أشار محافظ قنا، إلى أنه منذ توليه مهام منصبه، حرص على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، من خلال عقد لقاءات دورية معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة بهم للتعرف على مطالبهم، وحجم التحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول الفورية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حفاظًا على حقوق المستثمرين ودعم الاستثمار بالمحافظة لإحداث تنمية اقتصادية شاملة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ، وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.

 

 

اجتماع المستثمرين

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قنا استراتيجية مصر المستثمرين التنمية الشاملة المنطقة الصناعية أصحاب المصانع نجع حمادى ملف الصناعة

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