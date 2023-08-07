فحص 586 ألف نخلة لمكافحة مرض السوسة الحمراء في قنا

فحصت الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة بـ قنا، 586 ألفا و19 نخلة بهدف مكافحة آفة "سوسة النخيل الحمراء" بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار الخطة التي تتبناها المديرية للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التي قد تسببها سوسة النخيل.

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن عدد النخيل المصاب بالسوسة الحمراء بلغ 148 نخلة، وقامت الإدارة بمعالجة 109 نخل، واقتلاع 39 نخلة أخرى مصابة للقضاء على الإصابة نهائيا.

وتابع الداودى، كما تم الرش الوقائي لـ22 نخلة للقضاء على الأطوار الكاملة للحشرة بهدف الحد من حدوث إصابات جديدة بالنخيل، فضلاً عن فحص 605 نخله بمنطقة الغابة بالمعني من إجمالى 1166 نخلة وتم التأكد من سلامتها.

وأشار محافظ قنا، إلى أن مديرية الزراعة لم تسجل أى حالات إصابة بالنخيل الذى تم فحصه بمختلف مراكز المحافظة.

و قال المهندس محمد جيلانى، وكيل وزارة الزراعة بـ قنا ، إن الإدارة فحصت 138 ألف و 627 نخلة بجميع نواحي مدينة قنا نتج عنها الكشف عن إصابة 35 نخلة تم معالجة 15 نخلة واقتلاع 20 نخلة مصابة.