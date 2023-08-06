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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة لـ 243 درجة بقنا

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بـ قنا

وافق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، علي تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من مجموع ٢٥٠ درجة إلى ٢٤٣ درجة للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية واستجابةً لرغبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى العام.

 

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وقال محافظ قنا ، إنه تم النزول بالحد الأدني للقبول ببعض مدارس التعليم الفني الصناعى حيث تم النزول بالحد الأدنى للمدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات إلي ١٨٥ درجة.

وتابع محافظ قنا ، المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات إلي ١٦٥ درجة، المدرسة الثانوية الصناعية للبنات نظام الثلاث سنوات إلي ١٤٥ درجة.

وأضاف الداودي، أنه تم خفض الحد الأدني للقبول بالمدارس الثانوية التجارية بنين وبنات نظام الثلاث سنوات إلي ٢٢٥ درجة، فصول خدمات التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات الي ١٩٠ درجة.

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