عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة.. محافظ قنا يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية بلاد المال بحرى

وحدة طب الأسرة
وحدة طب الأسرة



 

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة تفقديه لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بوحدة طب الأسرة بقرية بلاد المال بحري التابعة لمركز أبوتشت، والتي جري تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة.

 

رافقه العميد رشاد داود، ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف علي تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بمحافظة قنا ، والعميد حازم محمد، مسئول متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، الدكتور راجي تاوضروس، و سحر صدقى، عضو مجلس النواب ، و الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، و سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

 

بعد وفاة شقيقيها.. رحيل فيرينا المصابة بحادث انقلاب سيارة في قنا

جامعة جنوب الوادي : لا صحة لإلغاء مشاركة طلابنا بمشروع محو الأمية


 

و تفقد محافظ قنا، أقسام الوحدة المختلفة، والمقامة علي مساحة ٨٥٠ متر، وتتكون من طابقين بنسبة تنفيذ بلغت ٩٩٪؜، و جاري إنهاء بعض الملاحظات تمهيدا لتسليم الوحدة وتجهيزها ومن ثم دخولها الخدمة، و تضم" عيادة طب أسرة، عيادة أسنان، عيادة إسعافات أولية، صيدلية، معمل دم، معمل طفيليات، مكتب تثقيف صحى و أسري،  مكتب تنظيم أسرة و مشورة، مكتب كبار السن، مكتب التعقيم، مكتب الصحة، عيادة صحة عامة، مكتب تطعيمات ومتابعة أطفال ، مغسلة ، سكن أطباء، سكن ممرضات".

 

ووجه محافظ قنا خلال الزيارة بسرعة استلام الوحدة وتشغيلها تجريبياً لخدمة ٤٠ ألف مواطن، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ ٧٧ مشروع في قطاع الصحة ما بين مستشفيات ومراكز طبية ووحدات طب أسرة، بمراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص.
 

و أكد محافظ قنا ، أن تلك المشروعات سوف تساهم في دعم المنظومة الصحية، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالقري المستهدفة خلال المرحلة الأولي من المبادرة.

 

وأضاف الداودى، بأن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.


 

وحدة طب الأسرة

IMG-20230806-WA0038
IMG-20230806-WA0038
IMG-20230806-WA0039
IMG-20230806-WA0039
IMG-20230806-WA0045
IMG-20230806-WA0045
IMG-20230806-WA0041
IMG-20230806-WA0041
IMG-20230806-WA0044
IMG-20230806-WA0044
IMG-20230806-WA0024
IMG-20230806-WA0024
قنا حياة كريمة مبادرة حياة كريمة التأمين الصحي التامين الصحي الشامل أبوتشت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

إلحق اشتري قبل نهاية الشهر.. تراجع ملحوظ في أسعار الذهب وفرصة للاستثمار

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

موضوعات متعلقة

يوفر 3 آلاف فرصة عمل للشباب.. محافظ قنا يتفقد الملتقى التوظيفي بالمعسكر الدائم

افتتاح مركزين مطورين لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين بنجع حمادى

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا للطالبات

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.. غدا الاثنين

كرونوجراف 1 - 911 .. بورشه تقدم ساعة بـ 400 ألف جنيه|صور

برقم السيارة .. رابط الاستعلام عن المخالفات من الإنترنت

بيطري الجيزة: ضبط 13 طنا و404 كيلو لحوم ومفروم دواجن غير صالحة

انهى خسائره .. أسعار الذهب اليوم الأحد 6-8-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير كازا باستا

بعد 36 ساعة فقط.. أب وأم يتخليان عن ابنهما لسبب صادم

فيديو

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

أنا في خدمة مصر.. نادية مصطفى تعلق على حفلات مهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ