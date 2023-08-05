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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يوفر 3 آلاف فرصة عمل للشباب.. محافظ قنا يتفقد الملتقى التوظيفي بالمعسكر الدائم

ملتقى توظيفى للشباب
ملتقى توظيفى للشباب بقنا

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، فعاليات اليوم الأول لملتقي توظيف الشباب بالصالة المغطاة بمعسكر قنا الدائم، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وإدارة تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة، ومديرية القوى العاملة بقنا، بهدف توفير فرص عمل للشباب في القطاع الخاص، وذلك خلال الفترة من 5 إلي 6 أغسطس الجارى.

 


رافقه خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و العميد أحمد عصمت، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بقنا، و محمد عادل عمر، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة قنا، والدكتورة هدى سعدى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، والدكتورة منال عبدالوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى أبوجبل، وكيل مديرية الشباب والرياضة، و سميه حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

 

وقال محافظ قنا، إن الملتقي التوظيفي يوفر ٣ آلاف فرصة عمل، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمتوسط مرتب يصل إلي ٤ آلاف جنيه شهريا، وذلك من خلال ٣٠ شركة تعمل في مجالات الأمن والحراسة، التمويل والمحاسبة، عمال انتاج ، مندوبين.

 

و أشار محافظ قنا ، إلي أن اليوم الأول شهد استقبال أكثر من ٨٠٠ شاب وفتاة، داعيا الشباب إلى المشاركة فى الملتقى لمعرفة الفرص المتاحة بسوق العمل وقَبول أقرب الوظائف التي تتناسب مع قدراتهم لكي تتكون لديه الخبرة العملية اللازمة لتحقيق آماله وطموحاته مستقبلا، وأن الملتقي يستقبل الحضور من الساعة 10 صباحا حتي 5 مساء.

 

وأضاف الداودى، أن هذه الملتقيات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ، للحد من البطالة، مشيرا إلى أن معدل البطالة بدأ في التراجع بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وهو نتيجة منطقية لما تقوم به الدولة من مشروعات قومية كبرى وما يُعقد من ملتقيات توظيف تُسهم في توفير فرص عمل كريمة ولائقة لشباب مصر الواعد.

 

وأكد محافظ قنا ، أن المحافظة تسعى دائما إلى التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص التي تتوافر لديها فرص عمل للشباب، ويتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع فيسبوك للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الباحثين عن فرص عمل.

 

و أوضح الداودى، بأن مؤسسة حياة كريمة توفر أتوبيسات لنقل الشباب من مراكز اقامتهم إلي الملتقي ذهابا وعودة ، وتم الإعلان عن مواعيد واماكن تحرك الأتوبيسات في منشور سابق علي صفحة المحافظة ، متمنيا التوفيق للجميع في الحصول علي فرصة عمل مناسبة.

 

كما اطمأن محافظ قنا ، من ممثلي الشركات المشاركة بالملتقي، على مستوى الأجور والمميزات التى تقدمها تلك الشركات للراغبين فى العمل بها، بما يضمن حقوقهم التي كفلها لهم القانون، مؤكداً أهمية تناسب الأجور مع خبرات الباحث عن العمل.

 

الملتقى التوظيفى بقنا

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