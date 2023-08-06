بعد وفاة شقيقيها.. رحيل فيرينا المصابة بحادث انقلاب سيارة في قنا

بعد 20 يوماً من الألم والمعاناة داخل قسم العناية المركزة، لفظت الطالبة "فيرينا" أنفاسها الأخيرة، لتلحق بشقيقيها اللذين سبقاها فى الحادث المأساوى الذى وقع بطريق قنا - نجع حمادى الصحراوى الغربى، وتسبب فى تدمير أسرة كاملة.

أعين أفراد الأسرة الحزينة، كانت تترقب نبضات وحركات ابنتهم المصابة، لكى تخفف عنهم أحزان فقدهم شقيقيها، لكن إرادة الله التى لا اعتراض عليها، شاءت أن تلحق فيرينا صاحبة الـ 16 عاماً ، بأشقائها الراحلين قبل 20 يوماً من الآن، لتكتمل قصة الحزن التى رسمت نفسها على ملامح الجميع.

حالة الحزن، لم تقتصر على أسرة الراحلين، فقدت خيمت أجواء الحزن، على قرية بهجورة التى تعيش بها أسرة الفقيدة و أشقائها الراحلين، بعدما ارتفع عددهم إلى ثلاثة أشقاء، خلال 20 يوماً فقط، بدأت برحيل شقيقين وقت وقوع الحادث وانتهت بوفاة الثالثة بعد أيام من الحادث.

وقائع القصة الحزينة، بدأت تفاصيلها منتصف شهر يوليو الماضى، حيث كان الأشقاء الثلاثة المتوفين، برفقة والديهم يستقلون سيارتهم الملاكى، وأثناء مرورهم على الطريق الصحراوى بالقرب من قرية السماينة، وعلامات الفرح والسرور على وجوههم كونهم برفقة بعضهم.

لحظات وتحولت الدنيا، إلى سواد قاتم، حيث انقلبت بهم السيارة إلى جانب الطريق، ليلقى شقيقين مصرعهما فى الحال، وتصاب الثالثة ومعها والديها فى حالة يرثى لها، فما بين أوجاع وآلام تمنعهم من الحركة، ورغبة صعبة التنفيذ لإلقاء نظرة الوداع على فلذات أكبادهم الراحلين.

وفور تلقى مرفق إسعاف قنا ، بلاغاً بوقوع حادث على الطريق الصحراوى، دفع بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل شقيقان جثتين هامدتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، و نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، إلا أن حالة الشقيقة الثالثة استدعت حجزها بالعناية المركزة.

وكان مدير أمن قنا ، تلقى إخطاراً من غرفة العمليات يفيد مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى، بالقرب من قرية السماينة.

تبين مصرع جوفانا يونان سفين 22 عامًا، وشقيقها فادي يونان سفين 20 عامًا، وإصابة والديهما يونان سفين ميلاد 50 عامًا، ووالدتهما دايفون منير متولى 43 عامًا، وشقيقتهما فيرينا يونان سفين 16 عامًا.