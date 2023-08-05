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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتابع سير العمل بمطحن سلندرات نجع حمادى

مطحن نجع حمادى
مطحن نجع حمادى

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مطحن سلندرات نجع حمادى، للاطمئنان على سير العمل بالمطحن.

رافقه خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، و أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، و ممدوح محمد، مدير المطحن.

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تابع محافظ قنا ، مراحل طحن الغلال بالمطحن ، بدءا من استلام الأقماح وتفريغها، والغربلة، والغسيل، التهيئة للطحن، الطحن بواسطة السلندرات، المناخل، فصل الدقيق والردة الناعمة والخشنة، بريمة تجميع الدقيق، بريمة تجميع الردة، التعبئة.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي لجميع مراحل انتاج الدقيق، مشيراً إلي أن الدقيق المُنتج داخل المطحن استخراج ٨٧.٥٪؜ .

 

وقال : إن المطحن يضم صومعتي تخزين بإجمالي ١٠٠٠ طن، وتصل الطاقة الانتاجية للمطحن ١٠٤ طن يومياً طبقا لتعليمات الهيئة العامة للبرامج التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأن انتاج المطحن يتم توزيعه علي مركزيّ نجع حمادي وأبوتشت.

قنا مطحن سلندرات نجع حمادى مطحن سلندرات نجع حمادى مراحل انتاج الدقيق الطاقة الانتاجية للمطحن وزارة التموين أبوتشت

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