جامعة جنوب الوادي : لا صحة لإلغاء مشاركة طلابنا بمشروع محو الأمية

أعلنت جامعة جنوب الوادى، فى بيان لها اليوم السبت، عدم صحة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الإجتماعي بشأن إلغاء مشاركة طلاب الجامعة فى مشروع محو الأمية.

وأفاد بيان الجامعة، بأن جامعة جنوب الوادى تنفذ أولى اللقاءات التوعوية الصيفية لطلاب الجامعة للمشاركة فى المشروع القومى لمحو الأمية، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى.

وأشار بيان الجامعة، إلى أن باكورة اللقاءات التوعوية الصيفية التى تنظمها الجامعة لطلابها للمشاركة في مشروع محو الأمية، بدأت اليوم، تفعيلاً للبروتوكول المبرم بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار بشأن مشاركة طلاب الجامعة فى المشروع تأكيدًا على دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة.

وأضاف بيان الجامعة، ورداً على ما نشر خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن إلغاء مشاركة طلاب الجامعة فى مشروع محو الأمية، تؤكد الجامعة من خلال تلك اللقاءات التوعوية الصيفية السنوية على المشاركة فى هذا المشروع القومى والتى استهلت بلقاء لطلاب الجامعة أبناء مركزى قوص ونقاده بمشاركة مديري إداراتى محو الأمية بقوص ونقاده وبمشاركة أعضاء اللجنة الإشرافية لمحو الأمية بجامعة جنوب الوادى.

وأكدت الدكتورة عطيات الشاورى، منسق كلية التربية النوعية، استمرارية المشاركة فى فتح الفصول للدارسين، وأماكن وتوقيتات فتح الفصول والمناهج المتبعة لتدريس الاميين، وكيفية جذب الطالب للدارس والمهارات التى يجب أن يتحلى بها الطالب فى التعامل مع الدارسين.

فيما أكد محمد الكامل، منسق عام الجامعة بمشروع محو الأمية، تخصيص حوافز ومكافآت تمنحها الهيئة والجامعة للطلاب المشاركين في مشروع محو الأمية، فضلاً عن كيفية التواصل مع منسقى الجامعة فى مشروع محو الأمية ومسؤولى هيئة تعليم الكبار.



وتطرق عبدالناصر أحمد، منسق كلية التجارة، إلى مواعيد الدورات الامتحانية التى تجريها الهيئة للطلاب خلال العام وعن نموذج الامتحان الذى يعد للدارس والعدد المطلوب من الطالب للمشاركة في المشروع.

و أكدت شيماء محمد، منسق كلية الآداب، دور منسق الكلية فى تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلاب فى عملية المشاركة ووسائل التواصل مع عبر صفحة الكلية على شبكة المعلومات الدولية.



وأهابت إدارة الجامعة، بطلابها لحضور تلك اللقاءات التوعوية حسب تواريخ وأماكن تلك اللقاءات المعلنة على موقع الجامعة وعلى مواقع الكليات المعنية بالمشاركة وعلى قناة الجامعة وذلك للرد على كافة تساؤلات الطلاب حول عملية المشاركة.



تلك اللقاءات التوعوية تعقد لطلاب الجامعة فى محل إقامتهم، حيث تعقد فى مراكز محافظة قنا خلال هذا الأسبوع، ثم يعقبه أسبوع لطلاب الجامعة أبناء محافظة الأقصر، ثم تختتم تلك اللقاءات بلقاء طلاب الجامعة أبناء محافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة خلال شهر أغسطس الجارى.



