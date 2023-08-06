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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة جنوب الوادى تستحدث جائزة جديدة للتميز بين أعضاء هيئة التدريس

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

قال الدكتور أحمد عكاوى، القائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادى، إن جامعة جنوب الوادى بصدد تنفيذ مشروع استحداث جائزة التميز في التدريس تحت شعار "أساتذة جنوب الوادي متميزون في التدريس"، والذي يهدف إلى استحداث "جائزة للتميز في التدريس".

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الجائزة تمنح لأعضاء هيئة التدريس المتميزين سنوياً وفق معايير تقييم محددة، ويكون لها ثلاث مستويات، وهي مستوى القسم الأكاديمي، ومستوى الكلية، ومستوى الجامعة.

 

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وأضاف عكاوى: “ويكون لكل منها قيمة مالية محددة أقلها التي تمنح على مستوى القسم، وأعلاها التي تمنح على مستوى الجامعة، ويكون للجائزة نموذج تقدم إلكتروني، ولجنة تديرها”.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، أنه سوف يتم تكريم الفائزين سنوياً في احتفالية على مستوى الجامعة، وتتضمن معايير التقييم، على سبيل المثال، تقييم الطلاب للأداء التدريسي لعضو هيئة التدريس، واستراتيجية التدريس التي يتبعها العضو، والمحتوى العلمي الذي يعده العضو للمقرر أو المقررات الدراسية التي يقدمها للطلاب، والدورات التدريبية التي حصل عليها في مجال التدريس والتقييم، والسمعة من حيث عدم تعرضه لعقوبات تأديبية وغيرها من المعايير ذات الصلة.

وأشار عكاوى إلى أن هذه الجائزة سوف تساهم في تزكية روح المنافسة بين أعضاء هيئة التدريس بما ينعكس إيجاباً على جودة التدريس والعملية التعليمية بأكملها، وابتكار طرق تدريس في ظل المتغيرات المحلية والعالمية.



 

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