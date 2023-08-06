ضمن حياة كريمة.. بدء التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الحكومية بقرية القارة بقنا



أطلق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية بقرية القارة، ضمن سلسلة الافتتاحات التجريبية للمشروعات الخدمية التى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور سحر صدقي عضو مجلس النواب، و المهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، و أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا ، و الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، و سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

وقال محافظ قنا ، إن المجمع مقام على مساحة ٤٥٠ م ، ويتكون من ٣ طوابق تشمل"مركز تكنولوجى، مكتب سجل مدنى، مكتب شهر عقارى، مكتب بريد، مكتب تموين، مجلس محلى، وحدة محلية، وحدة تضامن اجتماعى".

و أضاف الداودى، بأن هذا المجمع يعد أحد ٥ مجمعات خدمات تم إنشائها بمركز أبوتشت ضمن مبادرة حياة كريمة، ومن المقرر أن تقدم خدماتها لـ ٤٥٠ ألف نسمة تقريبا من أهالى القري المستهدفة وتوابعها ، ومن ثم سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

كما تابع محافظ قنا ، جولته بإفتتاح مجمع الخدمات الزراعية بقرية القارة تجريبا ، والذى يقع على مساحة ٣٣٠ م ، وتم إنشائه طبقا للنموذج ٢ الذى أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث يتكون من طابقين ويشمل" وحدة بيطرية، جمعية زراعية، مركز إرشاد"، موجهاً مسئولى مديرية الزراعة بإستمرار تشغيل المجمع وتقديم الخدمات للجمهور.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ أكثر من ٣٠٠ مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية بمركز أبوتشت، بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم.