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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيارة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدى للسيدات بقنا

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة قنا

 


أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن وصول سيارة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك فى إطار حملة "100 يوم صحة".

 

وأضاف محافظ قنا ، بأنه سوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتشخيص وإجراء العلاج اللازم للسيدات بدءًا من يوم الثلاثاء القادم، وحتى الأحد ١٣ أغسطس الجارى.

 

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وأشار محافظ قنا ، إلى أن السيارة المتنقلة المخصصة لتوقيع الكشف، سوف تتواجد بمنطقة عمر أفندى بوسط مدينة قنا.

 

جدير بالذكر أن حملة "100 يوم صحة" تعتبر نتاجاً وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع فى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

 

كما تهدف المبادرة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين.

 

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