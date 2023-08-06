عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبول دفعة جديدة بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بـ قنا

شركة مياه قنا
شركة مياه قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، فى بيان لها اليوم، قبول دفعة جديدة بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بنظام التعليم والتدريب المزدوج.

وأفاد بيان مياه قنا، بأن لك جاء بناء على موافقة محافظ قنا ، حيث تم الإعلان عن فتح التقدم للالتحاق بفصول مياه الشرب و الصرف الصحي بقنا بنظام التعليم و التدريب المزدوج" تخصص فني محطات و شبكات مياه الشرب و فني محطات و شبكات الصرف الصحي" للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لحملة الشهادة الإعدادية لهذا العام.

 

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة لـ 243 درجة بقنا

جامعة جنوب الوادى تستحدث جائزة جديدة للتميز بين أعضاء هيئة التدريس

وأوضح بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا، أن المحافظات التى يحق لأبنائها التقدم، تتضمن" قنا - الأقصر - سوهاج - أسيوط"، على أن يكون الحد الأدنى للمجموع ٢٧٨ درجة.

وأشار بيان شركة مياه قنا ، إلى أن تقديم الأوراق بمقر مدرسة قنا الثانوية الزراعية بالصالحية في موعد غايته ٢٤  أغسطس ٢٠٢٣.

 

و أضاف بيان مياه قنا ، بأنه طبقاً لبرتوكول التعاون الموقع بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى، مع وزارة التربية و التعليم، يتم تكليف الثلاثة الأوائل فقط من كل تخصص للالتحاق بالعمل داخل الشركة.

 

 

شركة مياه قنا 
قنا شركة مياه الشرب التدريب المزدوج دفعة جديدة بفصول مياه الشرب فصول مياه الشرب فني محطات الشهادة الإعدادية الأقصر سوهاج أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

موضوعات متعلقة

بعد وفاة شقيقيها.. رحيل فيرينا المصابة بحادث انقلاب سيارة في قنا

جامعة جنوب الوادي : لا صحة لإلغاء مشاركة طلابنا بمشروع محو الأمية

ترشيحاتنا

جنون.. تحذير أمريكي عاجل من سلوك حلف الناتو الكارثي في أوكرانيا

مخططات يائسة للجماعة الإرهابية.. مصدر أمنى يكشف حقيقة وجود اشتباكات بين الأمن والمواطنين

لتجنب حمى الضنك والتيفود.. الصحة تحذر المواطنين وتنصح بهذه الأشياء

أخطر كارثة مناخية.. ارتفاع شديد بدرجات الحرارة يتسبب في مأساة

محلل سياسى: وقف الدعم الأمريكي لـ أوكرانيا ينهي الحرب الروسية على الفور

رئيس الوزراء يصل عمان لترؤس اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عن خطيبها.. أسما إبراهيم تثير الجدل بإطلالتها في الساحل

أثناء تفقده مصانع الأسلحة .. قبعة كيم جونج أون تلفت الانتباه | صور

طريقة عمل البرجر .. 5 وصفات مختلفة

فتاة تتعرض لحادث دهس جديد في المغرب.. ما القصة؟

فيديو

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ