قبول دفعة جديدة بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بـ قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، فى بيان لها اليوم، قبول دفعة جديدة بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بنظام التعليم والتدريب المزدوج.

وأفاد بيان مياه قنا، بأن لك جاء بناء على موافقة محافظ قنا ، حيث تم الإعلان عن فتح التقدم للالتحاق بفصول مياه الشرب و الصرف الصحي بقنا بنظام التعليم و التدريب المزدوج" تخصص فني محطات و شبكات مياه الشرب و فني محطات و شبكات الصرف الصحي" للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لحملة الشهادة الإعدادية لهذا العام.

وأوضح بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا، أن المحافظات التى يحق لأبنائها التقدم، تتضمن" قنا - الأقصر - سوهاج - أسيوط"، على أن يكون الحد الأدنى للمجموع ٢٧٨ درجة.

وأشار بيان شركة مياه قنا ، إلى أن تقديم الأوراق بمقر مدرسة قنا الثانوية الزراعية بالصالحية في موعد غايته ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣.

و أضاف بيان مياه قنا ، بأنه طبقاً لبرتوكول التعاون الموقع بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى، مع وزارة التربية و التعليم، يتم تكليف الثلاثة الأوائل فقط من كل تخصص للالتحاق بالعمل داخل الشركة.