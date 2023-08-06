بتكلفة 40 مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، أعمال التشطيبات النهائية بالمجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، أحد المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

رافق المحافظ خلال جولته، سحر صدقي، عضو مجلس النواب ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة ، و سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

وقال محافظ قنا ، إن المجمع الحرفي يقع علي مساحة ٦٣٠ متر، وبتكلفة إجمالية تبلغ ٤٠ مليون جنيه، حيث سيضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى المركز لتنمية تلك الحرف.

وأضاف الداودى، أنه وجه بسرعة طرح الورش للمواطنين ، تمهيدا لتشغيل المجمع، حيث أن المحافظة تتبني خطة طموحة نحو التوسع في إقامة المناطق الحرفية والمجمعات الصناعية، ضمن خطة الدولة التي تسعي إلي تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة في المحافظات.

كما تفقد محافظ قنا ، الدور الثاني من المبنى والذي سيجري تشغيله في تنمية مهنة الحياكه وبعض المهن الخاصة بالمرأة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ضمن برامج تمكين المرأة اقتصاديًا.

يُذكر أن هيئة تنمية الصعيد، أرسلت وفداً زار المجمع خلال شهر يناير الماضي ، وعقد جلسات تشاور مجتمعي مع المواطنين، للتعرف علي الحرف والمعدات والأجهزة المناسبة لتشغيل المجمع الصناعي الحرفي، وذلك طبقا لحرف ومِهن المواطنين المخطط عملهم بالمجمع، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية.