عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 40 مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك

المجمع الحرفى بأبوتشت
المجمع الحرفى بأبوتشت

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، أعمال التشطيبات النهائية بالمجمع  الصناعي الحرفي بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، أحد المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

رافق المحافظ خلال جولته، سحر صدقي، عضو مجلس النواب ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة ، و سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

 

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة لـ 243 درجة بقنا

جامعة جنوب الوادى تستحدث جائزة جديدة للتميز بين أعضاء هيئة التدريس

وقال محافظ قنا ، إن المجمع الحرفي يقع علي مساحة ٦٣٠ متر، وبتكلفة إجمالية تبلغ ٤٠ مليون جنيه، حيث سيضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى المركز لتنمية تلك الحرف.

وأضاف الداودى، أنه وجه بسرعة طرح الورش للمواطنين ، تمهيدا لتشغيل المجمع، حيث أن المحافظة تتبني خطة طموحة نحو التوسع في إقامة المناطق الحرفية والمجمعات الصناعية، ضمن خطة الدولة التي تسعي إلي تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة في المحافظات.

كما تفقد محافظ قنا ، الدور الثاني من المبنى والذي سيجري تشغيله في تنمية مهنة الحياكه وبعض المهن الخاصة بالمرأة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ضمن برامج تمكين المرأة اقتصاديًا.

يُذكر أن هيئة تنمية الصعيد، أرسلت وفداً زار المجمع خلال شهر يناير الماضي ، وعقد جلسات تشاور مجتمعي مع المواطنين، للتعرف علي الحرف والمعدات والأجهزة المناسبة لتشغيل المجمع الصناعي الحرفي، وذلك طبقا لحرف ومِهن المواطنين المخطط عملهم بالمجمع، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية.

 

المجمع الحرفى بأبوتشت

IMG-20230806-WA0143
IMG-20230806-WA0143
IMG-20230806-WA0149
IMG-20230806-WA0149
IMG-20230806-WA0148
IMG-20230806-WA0148
قنا المجمع الصناعي الحرفي قرية الكرنك المشروعات التنموية الخدمات المقدمة للمواطنين خلق فرص عمل هيئة تنمية الصعيد رؤية مصر 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

معاش شهري ومساكن مدعمة .. مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقة

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

قبضت كام .. رد صادم من محمد هنيدي على متابع أشاد بمرعي البريمو

موضوعات متعلقة

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة لـ 243 درجة بقنا

بتكلفة تتخطى 2 مليار جنيه.. محافظ قنا يتفقد مشروعات الصرف الصحى بأبوتشت 

جامعة جنوب الوادى تستحدث جائزة جديدة للتميز بين أعضاء هيئة التدريس

ضمن حياة كريمة.. بدء التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الحكومية بقرية القارة بقنا

ضمن حياة كريمة.. محافظ قنا يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية بلاد المال بحرى

سيارة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدى للسيدات بقنا

مجلس عمداء جنوب الوادى يناقش مشروع بناء سجل مهارى إلكتروني لطلاب الجامعة

بعد وفاة شقيقيها.. رحيل فيرينا المصابة بحادث انقلاب سيارة في قنا

ترشيحاتنا

بسبب أوكرانيا .. أزمة خطيرة تهدد الاتحاد الأوروبي

فيها سم قاتل.. احذروا استنشاق أو لمس أو تناول بذور هذا الزيت

الأوفر برايس يتراجع 50 ألف جنيه على أسعار النترا HD .. تفاصيل

خبير: قناة السويس الجديدة مرحلة فاصلة في دعم الاقتصاد

الكويت .. قرار عاجل من السلطات بشأن سيارات الوافدين

التموين: 600 كيلو دخلت مصر .. وإنخفاض مرتقب في أسعار الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر منارة الإبداع وعاصمة الثقافة.. محمد منير يعلق على نجاح حفله في العلمين

كيفية استخدم قشر الرمان للشعر

بطلة مسلسل The Crown كلمة السر في انفصال رامي مالك ولوسي بوينتون

بعد انفصالها عن خطيبها.. أسما إبراهيم تثير الجدل بإطلالتها في الساحل

فيديو

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ