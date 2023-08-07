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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع حلاق غرقاً بجوار مرشح مياه الترامسة بقنا

غريق
غريق

لقي حلاق غرقًا، فى نهر النيل، بجوار مرشح مياه قرية الترامسة، التابعة لدائرة مركز قنا، أثناء محاولته السباحة فى النيل.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص غرقًا داخل نهر النيل، بجوار مرشح مياه قرية الترامسة، وجرى انتشال الجثة.

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تبين مصرع عصام حماده سيد،  15 عامًا، حلاق، مقيم بمنطقة المعنا، غرقًا داخل نهر النيل، أثناء نزوله للاستحمام.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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