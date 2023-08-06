عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء..مصرع 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وتروسيكل بطريق قنا الصحراوى

حادث تصادم بقنا
حادث تصادم بقنا

لقى ٤ أشخاص فى حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى وتروسيكل بطريق قنا- نجع حمادى الصحراوى الغربى، بالقرب من مصنع الالمونيوم.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكى وتروسيكل، نتج عنه مصرع ٤ أشخاص.

 

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة لـ 243 درجة بقنا

بعد وفاة شقيقيها.. رحيل فيرينا المصابة بحادث انقلاب سيارة في قنا

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى، لوضعهم تحت تصرف النيابة العامة.

 

تبين مصرع كل من: كارم محمد عبد الحميد همام 17 عاماً، محمد أحمد عبد الفتاح طه 20 عاماً، طه أحمد عبد الفتاح 10 أعوام، و نور محمد أحمد 17 عاماً " جميعهم مقيمين بقرية هو ".

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا نجع حمادى حادث تصادم سيارة ملاكى طريق قنا الصحراوى مرفق اسعاف قنا مشرحة مستشفى بهجورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

ابنه طلعت زكريا تتقدم ببلاغ بسبب ادعاءات موته مقتولا على يد فنان

7400مليونير و5 مليارديرات يعيشون في القاهرة.. تعرف على ترتيب المدن الأغنى عالميا

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

مطربة: وفاء مكي خربت بيتى وعايزه تخطف جوزي

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

كولر السبب.. ميدو يفجر مفاجأة بشأن رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

موضوعات متعلقة

قبول دفعة جديدة بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بـ قنا

سيارة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدى للسيدات بقنا

ترشيحاتنا

ممنوع بدول كثيرة| ما قصة فيلم باربي المثير للجدل وهل يُعرض في مصر ؟

قرار عاجل في النيجر بشأن المجال الجوي

جديد في مصر .. سعر ومواصفات بيجو 408 موديل 2023

"مهلة 30 يوما".. آبل تصدر تحذيرا لمستخدمي iPhone

صبرة القاسمي: وقعت فريسة لـ"وجدي غنيم" وانضممت للجماعات الإسلامية لهذا السبب

بعد 6 أشهر من زلزال تركيا وسوريا..شاهد مصيرعفراء المولودة تحت الأنقاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل فني لكورال أطفال دمنهور بالأنفوشي ضمن ثقافتنا في إجازتنا| صور

بعد 6 أشهر من زلزال تركيا وسوريا..شاهد مصيرعفراء المولودة تحت الأنقاض

جوزي بيضحكني.. إطلالات ندى الكامل تثير الجدل|شاهد

طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ