بالأسماء..مصرع 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وتروسيكل بطريق قنا الصحراوى

لقى ٤ أشخاص فى حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى وتروسيكل بطريق قنا- نجع حمادى الصحراوى الغربى، بالقرب من مصنع الالمونيوم.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكى وتروسيكل، نتج عنه مصرع ٤ أشخاص.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى، لوضعهم تحت تصرف النيابة العامة.

تبين مصرع كل من: كارم محمد عبد الحميد همام 17 عاماً، محمد أحمد عبد الفتاح طه 20 عاماً، طه أحمد عبد الفتاح 10 أعوام، و نور محمد أحمد 17 عاماً " جميعهم مقيمين بقرية هو ".

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.