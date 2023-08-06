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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة تتخطى 2 مليار جنيه.. محافظ قنا يتفقد مشروعات الصرف الصحى بأبوتشت 

مشروعات الصرف الصحي
مشروعات الصرف الصحي بأبوتشت

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة تفقدية شملت عددا من مشروعات الصرف الصحي بمركز أبوتشت، والجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولي من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف متابعة معدلات تنفيذ محطات الرفع والمعالجة وشبكات الانحدار و خطوط الطرد.

واستهل محافظ قنا ، جولته بتفقد محطة رفع صرف صحي الفرعية بقرية بلاد المال بحرى، وتتكون من بيارة وعنبر تشغيل وغرفة المحابس الرئيسية، غرفة صمام الحاجز، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٠٪؜ ، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة خلال شهر سبتمبر المقبل.

كما تابع الداودى، جولته بتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي سمهود المقامة على مساحة ١٥٠ فدان بطاقة استيعابية تبلغ ٢٠ ألف م٣/ يوم بتكلفة مالية تصل إلى ٤٠٠ مليون جنيه.

 

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وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ ٩٠ ٪؜ من أعمال المحطة والتي تتكون من أحواض لاهوائية، أحواض ترددية، أحواض انضاج، ومن المقرر زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة مستقبلا لتصل إلي ٣٠ الف م٣ / يوم ، وتخدم المحطة قري شمال مركز أبوتشت البالغ عددها ٨ قري هي" الأوسط سمهود، العوامر وبني برزة، بلاد المال بحري، أبوشوشة ، البحري سمهود، العمرة ، الخوالد ، الرواتب" وذلك من خلال ١٢ محطة رفع رئيسية وفرعية، بإجمالى نسبة تنفيذ محطات الرفع بلغت ٦٨٪؜ ، وبلغ اجمالي أطوال شبكات الانحدار المرتبطة بها ٣٢٦ كم ، بنسبة تنفيذ وصلت إلي ٩٩٪؜.

وتابع الداودى، كما يتم ربط محطات الرفع بمحطة المعالجة من خلال خطوط طرد بإجمالي اطوال بلغت ٤٠ كم تقريبا بأقطار تبدأ من ٢٢٥ ملم وتصل إلي ١٤٠٠ ملم ، وسو يخدم مشروع الصرف الصحي بقري شمال أبوتشت حوالي ٣٢٠ ألف مواطن من أهالي تلك القري ، ومن المقرر دخولها الخدمة جزئيا في ٣٠ سبتمبر المقبل.

كما تفقد محافظ قنا ، مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى أبوتشت، التي يجرى تنفيذها على مساحة ١٥٠ فدان بطاقة استيعابية تبلغ ٢٦ الف م٣ / يوم بتكلفة مالية تصل إلى ٤٨٠ مليون جنيه وتخدم ١٢ قرية من قرى مركز أبوتشت.

وأوضح الداودى، أنه تم الإنتهاء من تنفيذها بالكامل ، حيث تتكون المحطة من عدد ٢ حوض لاهوائي ، ٢ حوض ترددى، ٦ أحواض انضاج، ومن المقرر زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة مستقبلا لتصل إلي ٣٩ ألف م٣ / يوم ، وتخدم المحطة ١٢ قرية من قري مركز أبوتشت هى" بلاد المال قبلى، كوم جابر، سمهود، العوامر الغربية، الحبيلات الغربية، القبلى سمهود، كوم يعقوب، الرفشة، عزبة البوصة، القارة، السليمات، الكرنك".

وقال محافظ قنا، إن العمل يجري علي قدم وساق للإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع و شبكات الانحدار و خطوط الطرد تمهيداً لبدء دخول تلك المشروعات الخدمة بدءاً من شهر سبتمبر المقبل و تخدم المحطة اكثر من ٣٠٠ الف مواطن من أهالي تلك القرى.

وأضاف الداودى، أن إجمالى التكلفة المالية لمشروعات الصرف الصحى التى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أبوتشت تتخطى ٢ مليار جنيه، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" أولاً بأول، وذلك فى ضوء الأهمية الاستراتيجية والاجتماعية الكبرى للمشروع وأثره على توفير حياة تليق بكل مواطن مصرى.
 

مشروعات الصرف الصحي بأبوتشت

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قنا حياة كريمة مشروعات الصرف الصحي بلاد المال بحرى أبوشوشه أبوتشت

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