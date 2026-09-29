السعودية تجدد التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم

أكدت المملكة العربية السعودية مجددا أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، ودعم حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء خلال مشاركة البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، في إطار أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، في النقاش العام تحت البند السابع المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وأعرب المدير العام للإدارة العامة للشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية السعودية الدكتور سالم القحطاني، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن إدانة المملكة بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان الحماية الكاملة للمدنيين.

كما عبر عن إدانة المملكة الشديدة للتوسع في الأنشطة الاستيطانية وإرهاب المستوطنين، مجددًا الرفض القاطع لأي تدابير تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، أو أي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضح القحطاني أن المملكة تثمن الخطوات المهمة التي اتخذها عدد من الدول للاعتراف بدولة فلسطين، وما تبع ذلك مؤخرًا من تعزيز إجراءات المساءلة، بما فيها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

ومع مرور عام على اعتماد إعلان نيويورك، جدد تأكيد ما جاء في بيان الرؤساء المشاركين للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، من أن غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تمثل وحدة إقليمية فلسطينية واحدة، وأنه يجب إنهاء الاحتلال.