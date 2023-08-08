محافظ قنا يكرم 11 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة

كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، أوائل الثانوية العامة علي مستوى المحافظة والبالغ عددهم 11 طالب وطالبة، بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرًا لجهودهم، وسط أجواء يسودها السرور والفرحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والنائب مصطفى محمود، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، والطلاب وأسرهم.

ووجه محافظ قنا، التهنئة للطلاب الأوائل والمتفوقين، الذين حصدوا المراكز المتقدمة بفضل مجهودات أولياء الأمور والمعلمين، مشيرًا إلى أن التكريم يأتي تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق، موجهًا شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسئولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم، والتي كانت لها الدور الكبير في تفوقهم.

أشار محافظ قنا ، إلى الاهتمام الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تجاه العملية التعليمية ودعم أركانها لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قطاع التعليم والتوسع في إنشاء مدارس جديدة وفقًا لأحدث النظم الحديثة لتواكب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب كل عام.

تضمنت فعاليات اللقاء، تكريم الطالب مصطفى السيد رشاد، الحاصل على مجموع 399 علمى علوم، والطالب جورج سمعان وليم، الحاصل على مجموع 398.5 علمى علوم، والطالبة نادين محمود محمد، الحاصلة على مجموع 397 علمى علوم، والطالب عمر محمود على، الحاصل على مجموع 402 علمى رياضيات، والطالب زياد ابراهيم محمد، الحاصل على مجموع 398 علمى رياضيات، والطالب مكاريوس صفا ملقى، الحاصل على مجموع 396 علمى رياضيات.

كما شمل التكريم، الطالبة ندا عمران محمد، الحاصلة على مجموع 381 أدبى، والطالب ماريو سمير داود، الحاصل علي مجموع 380.5 أدبي، والطالبة تسنيم على محمود، الحاصلة على مجموع 378 أدبى، والطالب شروق عياد عبد الحميد، الحاصلة على مجموع 381 أدبى دمج، والطالب كيرلس عطيه فتحى، الحاصل على مجموع 356 علمى دمج.