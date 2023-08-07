لمدة شهرين.. تنظيم معسكر إعداد قادة لطلاب جامعة جنوب الوادى

نظمت إداراتى النشاط الثقافى والفنى والاتحادات والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة جنوب الوادي، معسكر إعداد قادة بـ جامعة جنوب الوادى، يستمر خلال شهري اغسطس و سبتمبر بمشاركة فوجين من مختلف طلاب الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور عمرو عبد القادر، وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، و تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وإشراف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

و أشاد الدكتور محمد سعيد، عميد كلية التربية النوعية بـ قنا ، بمثل هذه الأنشطة الهادفة التى تزيد من وعى الطلاب بالقضايا المعاصرة، كما طالب الطلاب بأن يكونوا سفراء لجامعتهم فى نقل ما يتعلمونه للمجتمع الخارجي.

وأشار الدكتور عمر عبد القادر، وكيل كلية التربية النوعية، إلى أن الجامعة حريصة على تدريب الطلاب وتأهيلهم من خلال المعسكرات التى تعقدها الجامعة بهدف زيادة الوعى لدى الطلاب وتصحيح أفكارهم و تنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

وشمل برنامج الفوج الأول العديد من الأنشطة ومنها محاضرة عن أخطار الادمان وتأثيره على الشباب، تناولت فيها مروة عبد الراضي جاد الرب، و محمود محمد ياسين، من صندوق مكافحة الإدمان، أضرار المخدرات، وتأثيرها السلبى على المجتمع والاقتصاد القومي، ودور الدولة فى مواجهتها.

