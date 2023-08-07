عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة جنوب الوادى تنفذ مشروع تقييم للطاقة الاستيعابية للمدرجات والقاعات التدريسية

د.أحمد عكاوى..رئيس
د.أحمد عكاوى..رئيس جامعة جنوب الوادى

قال الدكتور أحمد عكاوي، القائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادى، إنه يجرى التخطيط لحساب نوعين من الطاقة الاستيعابية بالجامعة، الأولى هي الطاقة الاستيعابية التدريسية، والثانية هي الطاقة الاستيعابية الامتحانية، حيث يساعد ذلك في إدارة العملية التدريسية، وأيضاً إدارة اللجان الامتحانية وتوزيعها على الأماكن بالتنسيق بين جميع كليات الجامعة.

 

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن ذلك يأتى في سياق الاستثمار الأمثل للمباني الجامعية وما تشمله من مدرجات وقاعات تدريسية، ورغبة الجامعة في تكويد المقاعد الدراسية تمهيداً للإدارة الإلكترونية لهذه الأماكن من أجل إتاحة معلومات تفصيلية لجميع الكليات لكي يمكن تسكين الجداول الدراسية عليها وعدم إغفال أي وقت بيني. 
 

 

قبول دفعة جديدة بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بـ قنا

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة لـ 243 درجة بقنا


و أشار عكاوى، إلى أنه سوف يتم ربط ذلك بحضور الطلاب للامتحانات وتوزيع رؤساء اللجان الامتحانية والملاحظين بطريقة آلية تضمن جودة العملية الامتحانية وتتيح إعداد تقارير يومية عن ذلك، لافتاً إلى أنه تم البدء في المرحلة الأولى وهي عملية الحصر اليدوي تمهيداً لتصميم تطبيق إلكتروني شامل لهذا الغرض، وتم تكليف الدكتور عصام عبد الهادى، عميد كلية الزراعة لإدارة المشروع.
 

و أضاف رئيس الجامعة، بأن جامعة جنوب الوادي بدأت من قبل في بناء نظام للمعلومات الجغرافية وقطعت شوطاً في هذا المشروع وسيتم استكماله، حيث يهدف المشروع إلى إلى بناء نظام للمعلومات الجغرافية لجامعة جنوب الوادى"SVU-GIS" بما يحقق ما يلي: 


أولاً: إتاحة التوزيع الجغرافي لجميع أنواع البيانات الخاصة بالموارد المادية والبشرية بصورة رقمية لإدارة الجامعة لاستخدامها في اتخاذ القرار والاستخدام الأمثل لهذه الموارد.

 

ثانياً: رسم خريطة تفصيلية رقمية يمكن تحميلها على موقع الجامعة وكذلك الهواتف المحمولة لمساعدة الطلاب والزائرين للوصول إلى الأماكن المختلفة بالجامعة.
ثالثاً: رسم خرائط رقمية للمباني ومحتوياتها من قاعات ومعامل دراسية ومعامل بحثية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والإداريين ومحتويات هذه الأماكن.

 

رابعاً: رسم خرائط رقمية للمساحات الزراعية والأشجار والحدائق غيرها، و رسم خرائط رقمية لشبكة الكهرباء والصرف الصحي والمياه والغاز.


 

جامعة جنوب الوادي الطاقة الاستعابية بالجامعة العملية التدريسية كليات الجامعة تكويد المقاعد الدراسية نظام للمعلومات الجغرافية خريطة تفصيلية رقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

ممدوح عباس قادر على حل المشاكل| مرتضى منصور يوجه رسالة لحازم إمام وشيكابالا

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

الأهلي يضع شرطًا لبقاء قندوسي في الفريق

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

بعد وقف التفاوض مع سوزا.. شوبير يكشف عن مهاجم الأهلي الجديد بالاسم ..تفاصيل

تجتاح العالم| الأرصاد تحذر بشدة من كوارث بسبب ارتفاع درجات الحرارة ..فيديو

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

موضوعات متعلقة

جامعة جنوب الوادى تستحدث جائزة جديدة للتميز بين أعضاء هيئة التدريس

سيارة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدى للسيدات بقنا

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الصين بشأن محادثات السعودية عن أوكرانيا

وزير الخارجية عن مبادرة الرئيس لمساعدة السودان : استجابة سريعة من دول الجوار

منح دراسية مجانية.. وزارة التضامن تعلن شروط التقديم

ميزة هائلة لعشاق تطبيق Threads طال انتظارها

صحيفة Telegraph تسلط الضوء على المقومات السياحية بالإسكندرية وواحة سيوة

الرئيس السيسي يمنح سلطان البهرة وشاح النيل تقديرا لجهوده في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلمين وش السعد| تفاصيل اكتشاف الكنز المصري الغارق منذ قبل الميلاد

مفيش فرق.. فستان ياسمين صبري وجورجينا يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

طريقة عمل طاسة بيض باللانشون| مذاق لا يقاوم

العرق له فوائد .. هاني الناظر يكشف تفاصيل مثيرة

فيديو

كلام يوجع القلب.. أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ