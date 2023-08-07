جامعة جنوب الوادى تنفذ مشروع تقييم للطاقة الاستيعابية للمدرجات والقاعات التدريسية

قال الدكتور أحمد عكاوي، القائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادى، إنه يجرى التخطيط لحساب نوعين من الطاقة الاستيعابية بالجامعة، الأولى هي الطاقة الاستيعابية التدريسية، والثانية هي الطاقة الاستيعابية الامتحانية، حيث يساعد ذلك في إدارة العملية التدريسية، وأيضاً إدارة اللجان الامتحانية وتوزيعها على الأماكن بالتنسيق بين جميع كليات الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن ذلك يأتى في سياق الاستثمار الأمثل للمباني الجامعية وما تشمله من مدرجات وقاعات تدريسية، ورغبة الجامعة في تكويد المقاعد الدراسية تمهيداً للإدارة الإلكترونية لهذه الأماكن من أجل إتاحة معلومات تفصيلية لجميع الكليات لكي يمكن تسكين الجداول الدراسية عليها وعدم إغفال أي وقت بيني.





و أشار عكاوى، إلى أنه سوف يتم ربط ذلك بحضور الطلاب للامتحانات وتوزيع رؤساء اللجان الامتحانية والملاحظين بطريقة آلية تضمن جودة العملية الامتحانية وتتيح إعداد تقارير يومية عن ذلك، لافتاً إلى أنه تم البدء في المرحلة الأولى وهي عملية الحصر اليدوي تمهيداً لتصميم تطبيق إلكتروني شامل لهذا الغرض، وتم تكليف الدكتور عصام عبد الهادى، عميد كلية الزراعة لإدارة المشروع.



و أضاف رئيس الجامعة، بأن جامعة جنوب الوادي بدأت من قبل في بناء نظام للمعلومات الجغرافية وقطعت شوطاً في هذا المشروع وسيتم استكماله، حيث يهدف المشروع إلى إلى بناء نظام للمعلومات الجغرافية لجامعة جنوب الوادى"SVU-GIS" بما يحقق ما يلي:



أولاً: إتاحة التوزيع الجغرافي لجميع أنواع البيانات الخاصة بالموارد المادية والبشرية بصورة رقمية لإدارة الجامعة لاستخدامها في اتخاذ القرار والاستخدام الأمثل لهذه الموارد.

ثانياً: رسم خريطة تفصيلية رقمية يمكن تحميلها على موقع الجامعة وكذلك الهواتف المحمولة لمساعدة الطلاب والزائرين للوصول إلى الأماكن المختلفة بالجامعة.

ثالثاً: رسم خرائط رقمية للمباني ومحتوياتها من قاعات ومعامل دراسية ومعامل بحثية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والإداريين ومحتويات هذه الأماكن.

رابعاً: رسم خرائط رقمية للمساحات الزراعية والأشجار والحدائق غيرها، و رسم خرائط رقمية لشبكة الكهرباء والصرف الصحي والمياه والغاز.



