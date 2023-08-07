توصية من مجلس العمداء.. السبت أجازة أسبوعية بجامعة جنوب الوادى

ناقش مجلس عمداء جامعة جنوب الوادى، خلال جلسة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، تحويل يوم السبت من كل أسبوع من يوم عمل إلى أجازة أسبوعية.

وقال الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن تخصيص يوم السبت كأجازة مفيد للغاية، وأن الوزارات والهيئات والبنوك في مصر تعتمد يومي الجمعة والسبت أجازة رسمية، كما يتم اعتماد يومي السبت والأحد أجازة رسمية في الدول الغربية.

وتابع عكاوى، أن يومي الجمعة والسبت في الدول العربية اجازة أسبوعية، دون أن يؤثر ذلك على سير العمل في هذه الدول والمؤسسات.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، أن هذا الإجراء سوف يحقق العديد من الفوائد الإقتصادية التى ستعود على الجامعة، منها توفير استهلاك الكهرباء والمياه والوقود والزيوت والتشحيم واستهلاك الانترنت وسيارات الجامعة "كمعدات"، بالإضافة إلى الفوائد التى ستعود على منسوبى الجامعة والفوائد التي ستعود على المجتمع والدولة المصرية.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، أنه سوف يتم عرض المقترح على مجلس الجامعة خلال جلسته المقبلة، لإتخاذ القرار النهائي بشأن القرار المقترح.