تسليم باكيات مجمع شوادر نجع حمادى الجديد لأصحاب شوادر وسط المدينة

وافق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، على تسليم باكيات مجمع شوادر نجع حمادى الجديد إلى أصحاب شوادر الخضار والفاكهة القائمة بوسط المدينة، وذلك استجابةً لمطالب أعضاء مجلس النواب، و مراعاةً للظروف الاجتماعية.



جاء ذلك بحضور حسام حموده، السكرتير العام، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، و النائب خالد خلف الله، و النائب سيد المنوفى، عضوا مجلس النواب، و أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وعدد من كبار تجار الخضار والفاكهة بالمدينة، و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وقال محافظ قنا، إن مجمع الشوادر الجديد بمركز نجع حمادي، مقام على مساحة 4 أفدنة، و يضم 61 بائكة بمساحة 300 متر تقريبا لكل منها، تم تصميمه بشكل حضارى ليحقق سهولة دخول وخروج سيارات النقل، وتيسير حركة البيع والشراء والشحن والتفريغ.

و أضاف الداودى، كما سيضم الشادر مبنى إداري ومسجد وكافتيريا بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليون جنيه، و سوف يتم نقل جميع التجار اللذين لديهم باكيات بمنطقة الشادر القديم إلى الشادر الجديد بجوار قرية بركة.



و أشار محافظ قنا ، إلى أنه سيتم توقيع عقود ايجارية طبقا للقانون ووفقا للقيمة التقديرية التى حددتها اللجنة المختصة، وذلك بهدف التخفيف من حدة الزحام داخل مدينة نجع حمادى، والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.



