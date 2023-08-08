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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم باكيات مجمع شوادر نجع حمادى الجديد لأصحاب شوادر وسط المدينة

اجتماع الشوادر بقنا
اجتماع الشوادر بقنا

 وافق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، على تسليم باكيات مجمع شوادر نجع حمادى الجديد إلى أصحاب شوادر الخضار والفاكهة القائمة بوسط المدينة، وذلك استجابةً لمطالب أعضاء مجلس النواب، و مراعاةً للظروف الاجتماعية.
 

جاء ذلك بحضور حسام حموده، السكرتير العام، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، و النائب خالد خلف الله، و النائب سيد المنوفى، عضوا مجلس النواب، و أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وعدد من كبار تجار الخضار والفاكهة بالمدينة، و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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وقال محافظ قنا، إن مجمع الشوادر الجديد بمركز نجع حمادي، مقام على مساحة 4 أفدنة، و يضم 61 بائكة بمساحة 300 متر تقريبا لكل منها، تم تصميمه بشكل حضارى ليحقق سهولة دخول وخروج سيارات النقل، وتيسير حركة البيع والشراء والشحن والتفريغ.

 

و أضاف الداودى، كما سيضم الشادر مبنى إداري ومسجد وكافتيريا بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليون جنيه، و سوف يتم نقل جميع التجار اللذين لديهم باكيات بمنطقة الشادر القديم إلى الشادر الجديد بجوار قرية بركة.
 

و أشار محافظ قنا ، إلى أنه سيتم توقيع عقود ايجارية طبقا للقانون ووفقا للقيمة التقديرية التى حددتها اللجنة المختصة، وذلك بهدف التخفيف من حدة الزحام داخل مدينة نجع حمادى، والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.


 

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