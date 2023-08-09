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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محلى نجع حمادي ينفذ 19حالة إزالة تعد على أملاك الدولة بقرية الحلفاية

حملة إزالة بنجع حمادى
حملة إزالة بنجع حمادى

شنت الوحده المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال قنا ، حملة إزالة تعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، تمكنت خلالها من تنفيذ 19 حالة إزالة تعدي بالبناء على أراضى أملاك الدولة بزمام قروى الحلفاية.

جاء ذلك بإشراف أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، و بحضور عماد الدين محمود، نائب رئيس المركز ، ياسر عبد العليم، رئيس مجلس قروى الحلفاية، حسام مبارك، رئيس مجلس قروى أولاد نجم بهجورة، محمد فؤاد مدير الادارة الزراعية بنجع حمادى.

 

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قال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الحملة تأتى تنفيذاً توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن إزالات اليوم، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت تعدى بالبناء على اراضى أملاك الدولة بزمام الوحدة المحلية لقرية الحلفاية بواقع 19 حالة إزالة بمساحة إجمالية تبلغ 3389 متر تقريباً وتمت إزالتها حتى سطح الأرض.

 

و أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

 

و شدد أنور، على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.


 

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