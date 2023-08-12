قطع المياه عن 11 منطقة بمدينة قنا .. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، عن قطع المياه عن 11 منطقة تقع شرق السكة الحديد بمدينة قنا لإجراء أعمال صيانة بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالحصواية.

وأوضح بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا، بأن قطع المياه سوف يبدأ فى الساعة 11 مساء اليوم السبت الموافق 12 أغسطس الجارى وحتى الساعة الـ 6 صباح الأحد الموافق 13 أغسطس الجارى، أو لحين انتهاء أعمال الصيانة بالمحطة.

وأشار بيان شركة مياه قنا ، إلى أن المناطق المتضررة من قطع المياه تضم" الحصواية، النحال، الشئون، الكنوز، الحاكم العسكرى، المعنا، شارع المعتقل، شارع مصر أسوان، راعي قصب، مصنع المكرونة، شارع الـ ١٦".



وأضاف بيان شركة مياه قنا ، بأن قطع المياه يهدف للتخفيف عن محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالحصواية التى تجرى بها أعمال الصيانة، وتخدم المناطق المذكورة.



وأهابت شركة مياه الشرب بـ قنا ، المواطنين قاطنى المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.