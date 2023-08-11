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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب في حادث اصطدام سيارة بقنا

مصرع شاب
مصرع شاب

لقى شاب مصرعه، بعدما صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بقرية العركى التابعة لمركز فرشوط شمال قنا.
 
تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب اصطدمت به سيارة بقرية العركى التابعة لمركز فرشوط.

 

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تبين مصرع كرم فارس فخرى ٤٥ عاماً، مقيم بمركز فرشوط صدمته سيارة، أثناء تواجده على الطريق بقرية العركى.

 

 دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.


 

 

قنا فرشوط قرية العركى مصرع شاب مرفق اسعاف قنا مشرحة مستشفى فرشوط

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