قافلة صحة قنا توقع الكشف على 1224 مواطنا بقرية السمطا

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا ، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 1224 مواطن فى 7 تخصصات طبية بواقع 455 حالة طب أطفال، 326 حالة أمراض باطنة، 269 حالة طب وجراحة العيون، 57 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، 45 حالة أمراض نساء وتوليد، 44 حالة تنظيم الأسرة، 28 حالة جراحة عامة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ 68 حالة.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

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وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا، إن القافلة قدمت أيضاً خدمات توعية للمترددين عليها، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية، وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٧٤ مواطنا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا: هذا إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، و صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.