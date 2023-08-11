ضبط 125 كيلو لحوم ومجمدات فاسدة خلال حملة تفتيشية في قنا

واصلت مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين ، شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء للضرب بيد من حديد على المخالفين.

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الحملة التى شنتها مديرية الطب البيطرى بمدينة قنا نجحت فى ضبط 125 كجم لحوم مجمدة ومصنعات لحوم ودواجن وكبدة مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، منها 117 كجم لحوم مجمدة ومصنعات لحوم وكبدة مجمدة، و8 كجم دواجن مجمدة.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامه لتتولى التحقيق معهم بشأن المضبوطات المخالفة.

وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بـ قنا، أن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف أن الحملات تهدف للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.

مضبوطات مخالفة بقنا IMG-20230811-WA0030 IMG-20230811-WA0033 IMG-20230811-WA0035 IMG-20230811-WA0038 IMG-20230811-WA0037 IMG-20230811-WA0041



