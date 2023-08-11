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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 125 كيلو لحوم ومجمدات فاسدة خلال حملة تفتيشية في قنا

حملات تفتيشية بقنا
حملات تفتيشية بقنا

واصلت مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين ، شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء للضرب بيد من حديد على المخالفين.

 

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الحملة التى شنتها مديرية الطب البيطرى بمدينة قنا نجحت فى ضبط 125 كجم لحوم مجمدة ومصنعات لحوم ودواجن وكبدة مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، منها 117 كجم لحوم مجمدة ومصنعات لحوم وكبدة مجمدة، و8 كجم دواجن مجمدة.

 

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وأوضح محافظ قنا، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامه لتتولى التحقيق معهم بشأن المضبوطات المخالفة.

 

وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بـ قنا، أن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

وأضاف أن الحملات تهدف للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.

 

مضبوطات مخالفة بقنا

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قنا الطب البيطري مديرية التموين بيع اللحوم مجهولة المصدر الحملات الرقابية المفاجئة سلامة الأطعمة

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