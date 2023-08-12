ساعات قليلة تفصل بين وفاة زوجين يعيشان وحدهما داخل منزلهما بنجع حمادى

ساعات قليلة فصلت بين لحظات وفاة زوجين، قضيا أكثر من نصف قرن، مع بعضهما داخل منزلهما في نجع حمادى شمال قنا ، حيث لفظ الزوج أنفاسه الأخيرة، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وبعدها بساعات قليلة لحقت به زوجته، دون أن يشعر بهما أحد.

بعد ساعات من الغياب، شعر الجيران بتغيب الزوجين الهادئين، ولم تفلح محاولاتهما فى إيقاظ الزوجين أو الحصول على رد فعل، فما كان منهم إلا إخطار أجهزة الأمن، والتى فتحت الباب بالقوة، لتفاجىء بالزوجين عبارة عن جثتين هامدتين.

عقب إخطار الطب الشرعى، و إجراء الكشف الطبى، تبين أن الوفاة طبيعية، وأن الزوجين غادرا الحياة واحداً بعد الآخر، وحالت ظروفهم الصحية والعمرية، من الاستغاثة بالجيران، الذين تربطهم ببعضهم علاقات طيبة.

واقعة نجع حمادى

شاء القدر أن بحرم الزوجين من الإنجاب، طيلة فترة زواجهما التى زادت عن نصف قرن، لكن القدر أن يجمعهما فى الآخرة كما اجتمعا طوال السنوات الماضية، فقد رحلا بفارق ساعات قليلة، فى صمت، إلى أن تم الكشف عن وفاتهما ودفنهما سوياً.

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثتى عامل وزوجته داخل منزلهما بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى.

بعد الفحص والمعاينة تبين وفاة صموئيل مرقولى عطيه فلسطين 88 عاما، وزوجته جملات ماركوسلوانس 78 عاما، داخل منزلهما بقرية بهجورة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.