العثور على عامل وزوجته جثتين هامدتين داخل منزلهما بنجع حمادى

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا، اليوم الجمعة، على جثتي عامل وزوجته، داخل منزلهما بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى .

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثتى عامل وزوجته داخل منزلهما بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى.

تبين وفاة صموئيل مرقولى عطية فلسطيني 88 عاما ، وزوجته جملات ماركوسلوانس 78 عاما، داخل منزلهما بقرية بهجورة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وجارى فحص الجثتين، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ، لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



