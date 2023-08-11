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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على عامل وزوجته جثتين هامدتين داخل منزلهما بنجع حمادى

مشرحة
مشرحة

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا، اليوم الجمعة، على جثتي عامل وزوجته، داخل منزلهما بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى .

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثتى عامل وزوجته داخل منزلهما بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى.

 

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تبين وفاة صموئيل مرقولى عطية فلسطيني 88 عاما ، وزوجته جملات ماركوسلوانس 78 عاما، داخل منزلهما بقرية بهجورة.

 

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وجارى فحص الجثتين، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ، لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

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